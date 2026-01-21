चंडीगढ़ में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, प्रशासक को सौंपा मांग पत्र, दी सख्त चेतावनी- "मांगे नहीं मानी तो करेंगे उग्र आंदोलन"
चंडीगढ़ में बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन कर प्रशासक को मांग पत्र सौंपा. साथ ही चेतावनी दी कि मांगे न मानी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी है. कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन के नेतृत्व में कर्मचारी सेक्टर-16 स्थित मेंटिनेंस बूथ पर एकत्र हुए और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जाहिर किया.
प्रशासन तक पहुंचाई गई मांगें: प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने चंडीगढ़ प्रशासक के नाम एक मांग पत्र डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सौंपा. यह मांग पत्र मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुणे देव शर्मा ने रिसीव किया. कर्मचारियों ने मांग की कि प्रशासक जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठक बुलाएं और उनकी समस्याओं का ठोस समाधान निकालें.
लेबर कोड और डीसी रेट्स पर आपत्ति: मांग पत्र में कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार लेबर कोड की कुछ धाराओं को मजदूर विरोधी बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि, "ये धाराएं मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करती हैं और संविधान में निहित वेलफेयर स्टेट की भावना के खिलाफ हैं. इसके साथ ही डीसी रेट्स में गंभीर खामियों की ओर ध्यान दिलाया गया, जहां नए और 10–20 साल से कार्यरत कर्मचारियों को समान वेतन दिया जा रहा है."
प्रमोशन और सेवा नियमों का उल्लंघन: कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी नियमों के अनुसार पांच साल की सेवा पूरी करने पर अगली श्रेणी में प्रमोशन दिया जाना चाहिए, लेकिन यह नियम लागू नहीं किया जा रहा. इससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है. उन्होंने प्रमोशन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की.
वेतन, बोनस और आउटसोर्स शोषण: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पर्याप्त बजट होने के बावजूद कई बार कर्मचारियों को दो-दो और तीन-तीन महीने तक वेतन नहीं मिलता. इससे उनके परिवारों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ता है. आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए “समान काम के लिए समान वेतन”, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत बोनस और ईएसआई सीमा 21,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की मांग भी उठाई गई.
डेली वेज कर्मचारियों की समस्याएं: कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डेली वेज कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी में लंबित संशोधनों को जल्द लागू करने की मांग की. साथ ही उन्हें साल में 12 छुट्टियां देने और नगर निगम व अन्य विभागों में खाली पदों को भरने की भी मांग रखी गई.
निकाले गए कर्मचारियों का मुद्दा: प्रदर्शन में नगर निगम से हटाए गए सैकड़ों कर्मचारियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. कर्मचारियों ने कहा कि करीब 450 परिवारों की रोज़ी-रोटी इस फैसले से प्रभावित हुई है. उन्होंने मामले की जांच और कर्मचारियों की बहाली की मांग की.
आंदोलन तेज करने की चेतावनी: कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और व्यापक व उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
