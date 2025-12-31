ETV Bharat / state

नए साल के जश्न से पहले चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट, 1000 पुलिसकर्मी होंगे चप्पे-चप्पे पर तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी, SSP ने जारी की सख्त चेतावनी

नए साल पर चंडीगढ़ में 1000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे. ड्रोन से निगरानी की जाएगी, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे.

नए साल के जश्न से पहले चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 31, 2025 at 11:05 AM IST

Updated : December 31, 2025 at 11:49 AM IST

चंडीगढ़: नए साल 2026 के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इसे लेकर मंगलवार को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शहर में कुल 18 जॉइंट चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक पूरे शहर में विशेष सतर्कता बरती जाएगी.

ट्राइसिटी में सुरक्षा सख्त: चंडीगढ़ के अलावा पंचकूला में भी पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है. पूरी ट्राईसिटी की पुलिस हर साल की तरह इस वर्ष भी सभी विशेष तैयारियां कर चुकी है. आमजन को नववर्ष के स्वागत के जश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या या भयावह स्थिति न देखनी पड़े, इसके लिए पुलिस द्वारा सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं.

Chandigarh New Year 2026 security
जगह-जगह हो रही चेकिंग (ETV Bharat)

चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी:चंडीगढ़ में लोगों की सुरक्षा के लिए एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे. इन सभींक सुपरविजन 12 गजेटेड ऑफिसर, 20 इंस्पेक्टर और 16 एसएचओ की निगरानी में होगा और यह अधिकारी स्वयं भी तैनात रहेंगे. भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, मॉल और प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. नव वर्ष के स्वागत के मद्देनजर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक और पीसीआर की टीम में भी सतर्कता से ड्यूटी करती दिखेंगी.

महिला सुरक्षा और नाकाबंदी:महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 20 सदस्यों की विशेष महिला स्क्वाड को तैनात किया जाएगा. महिलाओं के लिए सात जगहों पर पीसीआर वाहन पिक एंड ड्रॉप की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे. इसके अलावा शहर में विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी की जाएगी. बाहरी सड़कों पर 18 नाके लगाए जाएंगे, जबकि अंदरूनी सड़कों पर 44 नाके लगे दिखाई देंगे. ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त रूप से 16 ट्रैफिक जॉइंट नाके भी स्थापित किए जाएंगे. जबकि रात में निगरानी के लिए छह स्थानों पर अस्का लाइट्स लगाई जाएंगी. वहीं, आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है. जबकि पांच स्थानों पर फायर टेंडर और तीन हाइड्रोलिक लैडर तैनात होंगे और 6 स्थानों पर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है.

Chandigarh New Year 2026 security
चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात (ETV Bharat)

इन जगहों पर वाहनों पर रोक:पुलिस ने शहर के दस क्षेत्रों को प्रतिबंधित वाहन जॉन घोषित किया है, जिनमें गेड़ी रूट, प्लाजा के आसपास का क्षेत्र, सेक्टर 22 की अंदरूनी मार्केट और एलांते मॉल शामिल है. प्लाजा, एलांते मॉल, अरोमा होटल और सेक्टर 7, 26 के पब बार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. जबकि केंद्रीय रिजर्व बल को सेक्टर 9 स्थित पुलिस मुख्यालय में रिजर्व रखा गया है. सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए ड्यूटी स्टैंड शाम 6:30 बजे निर्धारित है. साथ ही लोगों से भी नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन न चलाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है.

पंचकूला में पुलिस की मुस्तैदी और तैयारी:पंचकूला पुलिस द्वारा जिले में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात सुचारु रखने और अप्रिय घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा के प्रबंध किए हैं. जिले में 500 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. एसीपी स्तर के अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, क्राइम ब्रांच प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार पैनी नजर बनाए रखेंगे. शहर के 48 प्रमुख स्थानों पर पुलिस नाके लगाए हैं. इसके अतिरिक्त 29 राइडर, 12 पीसीआर और 19 ईआरवी गश्त पर रहेंगी, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

1000 पुलिसकर्मी होंगे चप्पे-चप्पे पर तैनात (ETV Bharat)

असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई:नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों एवं सार्वजनिक शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पर्यटक स्थलों, विशेषकर मोरनी व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी.साथ ही माता मनसा देवी मंदिर एवं काली माता मंदिर कालका में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. यहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.

यातायात व्यवस्था की तैयारी:यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए गलत लेन में वाहन चलाने, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहनों को तुरंत क्रेन के माध्यम से हटाया जाएगा.डीसीपी ने जिला वासियों से अपील की है कि वे नव वर्ष का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें और शराब पीकर वाहन बिल्कुल न चलाएं.

मोहाली पुलिस ने भी कमर कसी:चंडीगढ़ और पंचकूला की तर्ज पर जिला मोहाली पुलिस ने भी विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं. जगह-जगह पर नाकेबंदी, वाहनों की जांच और मोहाली में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के चौतरफा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. स्थानीय पुलिस के अलावा ट्रैफिक और पीसीआर के कर्मचारी मुस्तैदी से तैनात रहेंगे. जिले के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी जगह-जगह पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी की जांच करेंगे. वहीं, आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और दमकल विभाग की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है. पुलिस कंट्रोल रूम के स्टाफ को हर सूचना पर त्वरित संदेश प्रसारित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

ड्रोन से होगी निगरानी: एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 20 ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिनसे संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाएगी. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. शराब पीकर वाहन चलाने, ड्रग्स तस्करी और अवैध हथियार रखने वालों पर विशेष फोकस रहेगा.

सुरक्षित और शांतिपूर्ण नए साल का संदेश: चंडीगढ़ पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सुरक्षा इंतजामों का उद्देश्य लोगों को भयभीत करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित माहौल देना है. पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों से कहा है कि सभी मिलकर नए साल का जश्न जिम्मेदारी और शांति के साथ मनाएं.

होटल, बार और पार्टी वेन्यू 24 घंटे रडार पर: नए साल की पार्टियों को देखते हुए होटल, बार और पार्टी स्थलों पर 24 घंटे पुलिस निगरानी रखी जा रही है. चेकिंग के दौरान अब तक 5 महिलाएं, 3 नाबालिग और 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें अधिकांश मामले नशा तस्करी से जुड़े बताए गए हैं.चंडीगढ़ पुलिस ने नए साल के मद्देनजर विशेष एडवाइजरी जारी की है.साइबर क्राइम, महिलाओं के खिलाफ अपराध और ट्रैफिक उल्लंघनों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी.एसएसपी ने नागरिकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 97797-90000 और 100 जारी किए गए हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की बवाल या असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

