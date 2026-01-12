ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले एलांते मॉल में बम की ख़बर से हड़कंप, चंडीगढ़ पुलिस ने की मॉक ड्रिल, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा

गणतंत्र दिवस को देखते हुए चंडीगढ़ के एलांते मॉल में पुलिस ने आज मॉक ड्रिल की और अपनी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया.

Chandigarh Police conducts mock drill at Elante Mall ahead of Republic Day
गणतंत्र दिवस से पहले एलांते मॉल में बम की ख़बर से हड़कंप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 10:29 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़ : गणतंत्र दिवस को देखते हुए चंडीगढ़ की सार्वजनिक जगहों पर मॉक ड्रिल की रिहर्सल करवाई जा रही है. इसे लेकर आज चंडीगढ़ के बहुचर्चित एलांते मॉल इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई. इस दौरान यहां पर भारी संख्या में पुलिस और बॉम्ब स्क्वॉड की मौजूदगी देखने को मिली.

एलांते मॉल को खाली कराया गया : एसपी ऑपरेशन गीतांजलि खंडेलवाल के नेतृत्व और डीएसपी विकास श्योकंद की निगरानी में आयोजित की गई इस मॉक ड्रिल में चंडीगढ़ प्रशासन की सभी आपदा सेवाओं ने हिस्सा लिया. मॉक ड्रिल के दौरान मॉल को खाली कर घेराबंदी की गई. पूरे मॉल में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया. हिट टीम, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने मिलकर तलाशी करते हुए डमी बम को मौके से बरामद किया. क्विक रिएक्शन टीम्स, पीसीआर, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई में हिस्सा लिया और डमी बम को निष्क्रिय करने का काम किया.

गणतंत्र दिवस से पहले एलांते मॉल में बम की ख़बर से हड़कंप (Etv Bharat)

लगातार हो रही मॉक ड्रिल : आपको बता दें कि इससे पहले भी चंडीगढ़ में तीन से चार जगहों पर मॉक ड्रिल करवाई जा चुकी है, ताकि बम होने की आपात स्थिति में क्विक रिस्पॉन्स के साथ बम को डिस्पोज किया जा सके. 26 जनवरी की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों की ओर से इन मॉक ड्रिल्स को लगातार करवाया जा रहा है.

REPUBLIC DAY 2026

