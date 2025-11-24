ETV Bharat / state

चंडीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, 8 करोड़ का नशीला समान बरामद, 12 तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी में लिप्त 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

inter state drug smuggling gangs
प्रेस वार्ता करते चंडीगढ़ एसपी (क्राइम) जसवीर सिंह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 5:40 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ः क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. सक्रिय दो इंटर-स्टेट ड्रग सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ किया गया है. कार्रवाई में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि करोड़ों रुपये की कीमत की नशीला पदार्थ, नगदी सहित अन्य सामान बरामद किया गया है. दोनों मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है.

8.15 करोड़ का मादक पदार्थ जब्तः चंडीगढ़ एसपी (क्राइम) जसवीर सिंह ने बताया कि "गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है. ऑपरेशन के दौरान कुल 1.2 किलोग्राम कोकीन, 476 ग्राम हेरोइन और 2.01 ग्राम ICE जब्त की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8.15 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इसके अलावा 26 लाख रुपये नकद, सोना-चांदी, नोट-काउंटिंग मशीन, 5 वाहन और 6 QR स्कैनर भी कब्जे में लिए गए हैं."

अंतर-राज्यीय नशा तस्करी के 12 सदस्य गिरफ्तार (Etv Bharat)

बंटी के घर से भारी मात्रा में कोकीन बरामदः पुलिस के अनुसार छह आरोपियों को चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों से पकड़ा गया है. जांच के दौरान पता चला कि दिल्ली निवासी बंटी, इस नेटवर्क का बड़ा सप्लायर है, उसे गिरफ्तार किया गया है. बंटी के घर से भारी मात्रा में कोकीन (लगभग 1025.59 ग्राम), नकदी और कीमती धातुएं बरामद हुईं.

दिल्ली तक फैला है नशा तस्करों का नेटवर्कः पुलिस के अनुसार, "स्थानीय पैडलर्स आशू, सोनू, सलमान, सुनील और अनूप से शुरू होकर यह नेटवर्क दिल्ली तक फैला था. आगे की जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह दिल्ली के सनी और अफ्रीकी ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था." एसपी (क्राइम ब्रांच) का कहना है कि "यह ऑपरेशन क्षेत्र में नशा तस्करी पर कड़ा प्रहार है. आने वाले दिनों में ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी."

ये भी पढ़ें-जींद में 48 किलो 350 ग्राम गांजा बरामद, घर में जमीन नीचे छुपा कर रखा गया था मादक पदार्थ
Last Updated : November 24, 2025 at 5:45 PM IST

TAGGED:

DRUGS SMUGGLING IN CHANDIGARH
मादक पदार्थ की तस्करी
हरियाणा में मादक पदार्थ की तस्करी
DRUGS IN CHANDIGARH
INTER STATE DRUG SMUGGLING GANGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.