चंडीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, 8 करोड़ का नशीला समान बरामद, 12 तस्कर गिरफ्तार
चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी में लिप्त 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 24, 2025 at 5:40 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 5:45 PM IST
चंडीगढ़ः क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. सक्रिय दो इंटर-स्टेट ड्रग सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ किया गया है. कार्रवाई में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि करोड़ों रुपये की कीमत की नशीला पदार्थ, नगदी सहित अन्य सामान बरामद किया गया है. दोनों मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है.
8.15 करोड़ का मादक पदार्थ जब्तः चंडीगढ़ एसपी (क्राइम) जसवीर सिंह ने बताया कि "गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है. ऑपरेशन के दौरान कुल 1.2 किलोग्राम कोकीन, 476 ग्राम हेरोइन और 2.01 ग्राम ICE जब्त की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8.15 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इसके अलावा 26 लाख रुपये नकद, सोना-चांदी, नोट-काउंटिंग मशीन, 5 वाहन और 6 QR स्कैनर भी कब्जे में लिए गए हैं."
बंटी के घर से भारी मात्रा में कोकीन बरामदः पुलिस के अनुसार छह आरोपियों को चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों से पकड़ा गया है. जांच के दौरान पता चला कि दिल्ली निवासी बंटी, इस नेटवर्क का बड़ा सप्लायर है, उसे गिरफ्तार किया गया है. बंटी के घर से भारी मात्रा में कोकीन (लगभग 1025.59 ग्राम), नकदी और कीमती धातुएं बरामद हुईं.
दिल्ली तक फैला है नशा तस्करों का नेटवर्कः पुलिस के अनुसार, "स्थानीय पैडलर्स आशू, सोनू, सलमान, सुनील और अनूप से शुरू होकर यह नेटवर्क दिल्ली तक फैला था. आगे की जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह दिल्ली के सनी और अफ्रीकी ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था." एसपी (क्राइम ब्रांच) का कहना है कि "यह ऑपरेशन क्षेत्र में नशा तस्करी पर कड़ा प्रहार है. आने वाले दिनों में ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी."