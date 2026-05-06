ट्राईसिटी में गैंगस्टर नेटवर्क ध्वस्त, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 5 आरोपी गिरफ्तार, पाक कनेक्शन आया सामने
चंडीगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 6, 2026 at 5:07 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी जानकारी दी कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है. ऑपरेशन सेल की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई शहर में बढ़ते अवैध हथियारों और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई.
आरोपियों के पास से मिले हथियार: पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चार सेमी-ऑटोमैटिक हथियार, एक देसी पिस्टल और नौ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा एक फोर्ड फिगो कार भी जब्त की गई है, जिसका इस्तेमाल आरोपियों द्वारा गतिविधियों में किया जा रहा था.
18 अप्रैल से शुरू हुई जांच: चंडीगढ़ पुलिस की मानें तो इस पूरे मामले की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 को हुई, जब पुलिस ने जिरी मंडी मोड़ के पास से संजू कांचा को गिरफ्तार किया. उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए. पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर पुलिस हथियार सप्लायर अनस रईन तक पहुंची.
पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने: पुलिस ने बताया कि अनस रईन को 20 अप्रैल को अंबाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया. जांच में सामने आया कि उसके तार पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी से जुड़े हैं. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए.
भागने की कोशिश नाकाम: पुलिस ने 1 मई को बलवंत को गिरफ्तार किया. उसने सेक्टर-45 के पास पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे सेक्टर-63 के पास दबोच लिया. उसके पास से देसी पिस्टल, दो कारतूस और फोर्ड फिगो कार बरामद हुई.
ट्राईसिटी में सप्लाई नेटवर्क: पूछताछ में बलवंत ने खुलासा किया कि उसने हथियार अनस रईन से खरीदे और ट्राईसिटी में रंजीत और सुभाष को सप्लाई किए. इसके बाद पुलिस ने 2 मई को बुरैल से रंजीत और 4 मई को जीरकपुर से सुभाष को गिरफ्तार किया. सुभाष के पास से दो कारतूस बरामद हुए और उसे ‘काली शूटर’ का सक्रिय साथी बताया गया है.
पहले से दर्ज हैं कई मामले: चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों पर लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि शहर में अवैध हथियारों और गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.
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