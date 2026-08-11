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पाकिस्तान के हथियारों की चंडीगढ़ में सप्लाई, जिगाना पिस्टल के साथ 4 अरेस्ट, ड्रोन से भेजे गए थे

अमृतसर में ड्रोन से आते हैं हथियारः चंडीगढ़ एसपी (ऑपरेशन) गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि "32 वर्षीय निशान सिंह पंजाब के अमृतसर के सीमावर्ती इलाके के कक्कड़ गांव का निवासी है. वो गांव में डेयरी कारोबार करता है. वो अपने खेत में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये भेजे गए हथियारों को रिसीव करता था. इसके बाद दीपक नांदल गैंग के गुर्गों को हथियार उपलब्ध कराता था. पुलिस ने दीपक नांदल गैंग से जुड़े जिन तीन युवकों को गिरफ्तार किया है उनमें निशान सिंह के अलावा रोहित, अजय और देव शामिल है. इन तीनों का घर हरियाणा में है."

चंडीगढ़: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) से पहले चंडीगढ़ पुलिस ने हथियारों की तस्करी कर बड़े आपराधिक वारदात की तैयारी से जुड़ी साजिश का खुलासा किया. मामले में पुलिस ने कुल 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पंजाब का रहने वाला शख्स शामिल है. बाकी 3 लोग दीपक नांदल गैंग से जुड़े हुए हैं. आरोपियों के कब्जे से जिगाना पिस्टल सहित तीन विदेशी पिस्टल, दो मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है जिन्हें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए सीमा पार भेजा गया था.

एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग की थी तैयारीः पूछताछ में पुलिस को पता चला कि 4 में से तीन गुर्गे दीपक नांदल गैंग के लिए काम कर रहे थे. चंडीगढ़ पुलिस का दावा है कि आरोपियों के द्वारा किसी बड़ी वारदात के लिए तैयारी थी. उन्होंने गुरुग्राम में एक संभावित टारगेट की रेकी भी की थी. गैंग की योजना एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम देने की थी.

पाकिस्तान-अमृतसर से चंडीगढ़ पहुंचते थे हथियारः जांच में पुलिस को गैंग के सरगना दीपक नांदल के पाकिस्तान में बैठे हथियार तस्करों से संपर्क होने की जानकारी मिली है. पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत भेजे जाते थे. इन हथियारों को अमृतसर के सीमावर्ती इलाके में रहने वाला निशान सिंह अपने खेत में रिसीव करता था. इसके बाद वह हथियारों को गैंग के दूसरे सदस्यों तक पहुंचाता था. चंडीगढ़ पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कितनी बार हथियार मंगवाए गए और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं.

महज 7-9 हजार रुपये के मासिक वेतन पर अपराधः गिरफ्तार किए गए 3 युवकों की उम्र करीब 18 से 19 साल के बीच है. महज 7-9 हजार रुपये के मासिक वेतन पर इनसे काम लिया जाता था. अजय जींद का रहने वाला है और मारुति कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करता है. उसी ने अपने साथी रोहित और देव को दीपक नांदल से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कराया था. रोहित और देव जींद के रहने वाले हैं और छोटी दुकानों पर काम करते थे. समय रहते तीनों की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी से एक संभावित वारदात को रोकने में मदद मिली है. अब जांच का फोकस हथियारों के पूरे नेटवर्क और गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने पर है.