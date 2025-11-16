ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में नशा तस्करी गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, 523 ग्राम कोकीन के साथ लाखों रुपये नकद बरामद

चंडीगढ़ः हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में नशा तस्करी के खिलाफ सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में चंडीगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 523 ग्राम कोकीन, लाखों का नकद और सोने का आभूषण बरामद हुआ है. पुलिस की ओर से सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली और हरियाणा के हैं सभी आरोपीः पुलिस की ओर से दी जानकारी के अनुसार आरोपियों की पहचान मलोया निवासी सलमान उर्फ मुन्ना, सेक्टर 25 निवासी अनूप, सेक्टर 38 डी निवासी सुनील और दिल्ली निवासी बंटी के रूप में हुई है. वहीं पांचवें आरोपी डाडू माजरा का रहने वाला सोनू है.

मुख्य सरगना जीरकपुर से गिरफ्तार: पुलिस की ओर से की गई जांच में पाया गया कि यह गैंग चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली के साथ-साथ दिल्ली में भी नशे सप्लाई करता था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इस गिरोह के सदस्य ट्राई सिटी में हाल में सक्रिय हुए थे. गुप्त जानकारी मिलने के बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही इस गिरोह के मुख्य सदस्य को जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है.