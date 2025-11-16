ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में नशा तस्करी गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, 523 ग्राम कोकीन के साथ लाखों रुपये नकद बरामद

चंडीगढ़ पुलिस ने एकबार फिर से नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

Chandigarh Police arrested five members of a drug smuggling
5 नशा तस्कर गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 7:02 AM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में नशा तस्करी के खिलाफ सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में चंडीगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 523 ग्राम कोकीन, लाखों का नकद और सोने का आभूषण बरामद हुआ है. पुलिस की ओर से सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली और हरियाणा के हैं सभी आरोपीः पुलिस की ओर से दी जानकारी के अनुसार आरोपियों की पहचान मलोया निवासी सलमान उर्फ मुन्ना, सेक्टर 25 निवासी अनूप, सेक्टर 38 डी निवासी सुनील और दिल्ली निवासी बंटी के रूप में हुई है. वहीं पांचवें आरोपी डाडू माजरा का रहने वाला सोनू है.

मुख्य सरगना जीरकपुर से गिरफ्तार: पुलिस की ओर से की गई जांच में पाया गया कि यह गैंग चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली के साथ-साथ दिल्ली में भी नशे सप्लाई करता था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इस गिरोह के सदस्य ट्राई सिटी में हाल में सक्रिय हुए थे. गुप्त जानकारी मिलने के बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही इस गिरोह के मुख्य सदस्य को जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि बंटी पूरे गिरोह को गाइड करता था,वह रूट और रकम सहित अन्य सभी जानकारी अपने पास रखता था. हाल ही में उनकी ओर से एक बड़े स्तर पर कोकीन दिल्ली से लाकर ट्राई सिटी में सप्लाई की गई थी.

गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की होगी गिरफ्तारीः चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बंटी का नेटवर्क दिल्ली के साथ-साथ पंजाब के कई इलाकों में से था. जिसे लेकर जांच की जा रही है. जल्दी इस गिरोह से जुड़े और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-चंडीगढ़ में इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग का भंडाफोड़, 3 विदेशी समेत 5 नशा तस्कर गिरफ्तार

