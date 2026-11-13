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चंडीगढ़ के चौराहों पर अब पानी की फुहारों से थमेगी प्रदूषण की धूल, लगेंगे मिस्ट फाउंटेन

चंडीगढ़ के चौराहों पर अब पानी की फुहारों से थमेगी प्रदूषण की धूल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने नई पहल की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत शहर के व्यस्त चौराहों और राउंडअबाउट पर मिस्ट फाउंटेन लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इनसे निकलने वाली पानी की महीन फुहारें हवा में मौजूद धूल के कणों को नीचे बैठाने में मदद करेंगी. नगर निगम की इंजीनियरिंग टीम ने इसके लिए कई प्रमुख स्थानों का निरीक्षण भी किया है.

मुख्य अभियंता के नेतृत्व में टीम ने किया निरीक्षण: नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय अरोड़ा के नेतृत्व में इंजीनियरों की टीम ने शहर के अलग-अलग राउंडअबाउट का दौरा किया. इस दौरान उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां दिनभर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है और धूल के कण हवा में फैलने की आशंका बनी रहती है. टीम ने संभावित जगहों की स्थिति और वहां मिस्ट फाउंटेन लगाने की व्यवहारिकता का जायजा लिया.

पानी की महीन फुहारों से धूल पर होगा नियंत्रण: प्रस्तावित योजना के तहत चौराहों पर ऐसे सिस्टम लगाए जा सकते हैं, जिनसे पानी की बेहद महीन बूंदें हवा में फैलेंगी. इनका उद्देश्य हवा में मौजूद धूल के कणों को नीचे बैठाना है. नगर निगम का मानना है कि अधिक ट्रैफिक वाले जंक्शनों पर इस तरह की व्यवस्था से धूल के फैलाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, यह व्यवस्था प्रदूषण के सभी स्रोतों का समाधान नहीं होगी. ट्रैफिक और जगह देखकर चुने जाएंगे चौराहे: निरीक्षण के दौरान इंजीनियरों ने प्रत्येक राउंडअबाउट पर वाहनों की आवाजाही, उपलब्ध जगह और तकनीकी जरूरतों का आकलन किया. अधिकारियों ने यह भी देखा कि कहां सिस्टम लगाने के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद है. नगर निगम की योजना है कि प्राथमिकता उन जगहों को दी जाए, जहां ट्रैफिक का दबाव और धूल की समस्या अपेक्षाकृत अधिक है.