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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्‌डा ने की पीजीआई चंडीगढ़ की तारीफ, हॉस्टल एक्सपीरियंस भी लोगों से किया शेयर

682 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्यपाल ने समारोह में कुल 682 विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स की उपाधियां प्रदान की. इनमें 61 पीएचडी, 114 डीएम, 67 एमसीएच, 323 एमडी, 103 एमएस और 14 एमडीएस शामिल हैं. साथ ही 95 पदक (18 स्वर्ण, 37 रजत और 40 कांस्य) प्रदान कर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया.

पंचकूला: पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ का आज, गुरुवार को 39वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बतौर सम्मानित अतिथि के रूप में शिरकत की. उनके साथ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया समेत नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. विनोद के. पॉल और प्रो. डॉक्टर विवेक लाल मौजूद रहे. जेपी नड्डा और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की. इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों के साथ अपने शैक्षणिक दौर की हॉस्टल की यादों को भी सांझा किया.

जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बीते वर्षों में भारत ने चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे और शोध के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाई है. उन्होंने कहा कि अब देश में एम्स की संख्या 23 हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 818 पहुंच चुकी है. मेडिकल सीटों की संख्या भी 2 लाख से अधिक हो गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में 75 हजार नई मेडिकल सीटें और जोड़ी जाएं.केंद्रीय मंत्री ने पीजीआईएमईआर को उत्तर भारत के सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और शोध केंद्रों में से एक बताया. कहा कि संस्थान में वर्तमान में 850 से अधिक बाहरी और 100 से अधिक आंतरिक शोध परियोजनाएं संचालित हो रही हैं. उन्होंने विशेष तौर पर पीजीआई की जटिल ट्रांसप्लांट सर्जरी में विशेषज्ञता की खास तौर पर सराहना की. इसमें किडनी, लिवर और सिमुल्टेनियस पैंक्रियास-किडनी ट्रांसप्लांट शामिल हैं.दीक्षांत समारोह से पहले एडवांस्ड कार्डियक सेंटर में कार्डियक इमरजेंसी सुविधा और मेडिकल हेरिटेज म्यूजियम का औपचारिक उद्घाटन किया गया. इन नई सुविधाओं से मरीजों को बेहतर और अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी. इस समारोह में स्क्रीन के माध्यम से पीजीआई की वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई. साथ ही पीजीआई में प्रत्येक वर्ष करीब चालीस लाख मरीजों के इलाज समेत बेडों की संख्या, इमरजेंसी की व्यवस्था और ब्लॉक- ए व बी समेत अन्य सभी विभागों में मौजूद सुविधाओं सहित विशेष तौर पर रोबोटिक सर्जरी पर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन थेरेपी और टेलीहेल्थ जैसी आधुनिक तकनीकों का चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक भविष्य है. लेकिन चिकित्सकों को कभी भी मानवीय संवेदनाओं और करुणा को नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने छात्रों को जमीन से जुड़कर आगे बढ़ने की सलाह दी. उन्होंने नवोदित चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं. निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और चिकित्सा पेशे के उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखें. उन्होंने कहा कि 1962 में स्थापित पीजीआईएमईआर आज भी देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों में शामिल है, जो हर वर्ष लाखों मरीजों को बेहतर उपचार और हजारों छात्रों को विश्वस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहा है. उन्होंने कहा कि वह 36 और 48 घंटे तक ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को सैल्यूट करते हैं. उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो परफेक्शन झलकती है, वह मेहनत के कारण ही है, नतीजतन पेरेंट्स और टीचर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए.

हॉस्टल की यादों को सांझा किया: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधन में अपने शैक्षणिक दौर की हॉस्टल की एक याद को भी छात्रों के साथ सांझा किया. उन्होंने कहा कि वह जहां पढ़े, वहां यूनियन स्टूडेंट एक्टिविटी करते रहे. इस कारण कभी समय के पाबंद नहीं रहे. देर से हॉस्टल में आना और देर से उठना. लेकिन परीक्षा के समय में जल्दी से उठने के लिए मेस बॉय को सुबह चार बजे ब्लैक कॉफी पिलाने को कहते थे. लेकिन जब मेस बॉय आता तो उसे कहते थे कि आधा घंटा बाद आए और फिर आता तो दोबारा आधा घंटा बाद आने को कहते थे और सुबह छह बजे ही कॉफी पीते थे. लेकिन अपने व्यक्तित्व के निमार्ण में उन्होंने उस मेस बॉय की भी बड़ी भूमिका बताई.

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