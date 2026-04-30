केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की पीजीआई चंडीगढ़ की तारीफ, हॉस्टल एक्सपीरियंस भी लोगों से किया शेयर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के 39वां दीक्षांत समारोह में शिरकत की है.
Published : April 30, 2026 at 10:58 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 11:10 PM IST
पंचकूला: पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ का आज, गुरुवार को 39वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बतौर सम्मानित अतिथि के रूप में शिरकत की. उनके साथ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया समेत नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. विनोद के. पॉल और प्रो. डॉक्टर विवेक लाल मौजूद रहे. जेपी नड्डा और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की. इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों के साथ अपने शैक्षणिक दौर की हॉस्टल की यादों को भी सांझा किया.
682 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्यपाल ने समारोह में कुल 682 विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स की उपाधियां प्रदान की. इनमें 61 पीएचडी, 114 डीएम, 67 एमसीएच, 323 एमडी, 103 एमएस और 14 एमडीएस शामिल हैं. साथ ही 95 पदक (18 स्वर्ण, 37 रजत और 40 कांस्य) प्रदान कर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया.
हॉस्टल की यादों को सांझा किया: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधन में अपने शैक्षणिक दौर की हॉस्टल की एक याद को भी छात्रों के साथ सांझा किया. उन्होंने कहा कि वह जहां पढ़े, वहां यूनियन स्टूडेंट एक्टिविटी करते रहे. इस कारण कभी समय के पाबंद नहीं रहे. देर से हॉस्टल में आना और देर से उठना. लेकिन परीक्षा के समय में जल्दी से उठने के लिए मेस बॉय को सुबह चार बजे ब्लैक कॉफी पिलाने को कहते थे. लेकिन जब मेस बॉय आता तो उसे कहते थे कि आधा घंटा बाद आए और फिर आता तो दोबारा आधा घंटा बाद आने को कहते थे और सुबह छह बजे ही कॉफी पीते थे. लेकिन अपने व्यक्तित्व के निमार्ण में उन्होंने उस मेस बॉय की भी बड़ी भूमिका बताई.
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