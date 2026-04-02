ETV Bharat / state

चंडीगढ़ PGIMER ने 3D तकनीक से किया जटिल फेस रिकंस्ट्रक्शन, महिला को दी नई जिन्दगी

चंडीगढ़ PGIMER ने डिजिटल तकनीक से महिला के चेहरे का रिकंस्ट्रक्शन किया. PGIMER की इस सफलता को अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित किया गया.

PGIMER FACIAL RECONSTRUCTION
PGIMER में फेस रिकंस्ट्रक्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: चंडीगढ़ PGIMER ने एक बार फिर मेडिकल क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साबित की है. अस्पताल की टीम ने एक युवा महिला के चेहरे के गंभीर नुकसान को ठीक करने के लिए पारंपरिक और डिजिटल तकनीक का संयोजन किया. इस सफलता को अंतरराष्ट्रीय जर्नल BMJ Case Reports में प्रकाशित किया गया है.

गंभीर चोट का मामला: अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 30 साल की महिला चारा काटने वाली मशीन के हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी. हादसे में उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें आंख, नाक, गाल, ऊपरी होंठ और माथे का हिस्सा शामिल था. महिला ने इस चोट के बाद आत्मविश्वास खो दिया और लोगों से मिलना-जुलना भी कम कर दिया.

PGIMER FACIAL RECONSTRUCTION
चंडीगढ़ PGIMER ने 3D तकनीक से किया जटिल फेस रिकंस्ट्रक्शन (Etv Bharat)

चुनौतीपूर्ण रहा रिकंस्ट्रक्शन: इस जटिल केस को PGIMER के डॉक्टर डॉ. भाविता वाधवा, डॉ. सुधीर भंडारी और डॉ. मनीषा खन्ना की टीम ने हेंडल किया. इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि, "पारंपरिक तरीके इतने बड़े चेहरे के नुकसान को संभालने में सक्षम नहीं थे. पुराने तरीकों से सही माप लेना मुश्किल हो रहा था."

डिजिटल तकनीक का उपयोग: टीम ने Panjab University के UIET और Design Innovation Centre (DIC) के इंजीनियरों के साथ मिलकर नई डिजिटल तकनीक अपनाई. महिला के चेहरे का 3D स्कैन तैयार किया गया और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से सही आकार के अनुसार चेहरा डिजाइन किया गया.

3D प्रिंटिंग से सटीक सांचा: डिजाइन तैयार होने के बाद 3D प्रिंटिंग के माध्यम से खास सांचा बनाया गया. इसके जरिए हल्का लेकिन मजबूत कृत्रिम चेहरा तैयार किया गया. डॉक्टरों की मानें तो इसमें मेडिकल-ग्रेड सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया ताकि चेहरा प्राकृतिक लगे और महिला का आत्मविश्वास लौटे.

महिला को मिली नई जिंदगी: रिकंस्ट्रक्शन के बाद महिला अब सामान्य जीवन जी रही है और लोगों के बीच बिना झिझक जा रही है. इस बारे में डॉक्टरों ने कहा कि, "पूरी तरह डिजिटल तकनीक में सीमाएं हैं. इसलिए पारंपरिक और डिजिटल तरीकों का संयोजन सबसे असरदार है. भविष्य में इस क्षेत्र में और सुधार की उम्मीद है."

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद की रजनी शर्मा ने 40 की उम्र में रचा इतिहास, पावरलिफ्टिंग में जीते कई मेडल

TAGGED:

3D FACE RECONSTRUCTION CHANDIGARH
RECONSTRUCTIVE SURGERY CASE STUDY
CHANDIGARH PGIMER SURGERY SUCCESS
BMJ CASE REPORTS
PGIMER FACIAL RECONSTRUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.