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चंडीगढ़ PGIMER ने 3D तकनीक से किया जटिल फेस रिकंस्ट्रक्शन, महिला को दी नई जिन्दगी

PGIMER में फेस रिकंस्ट्रक्शन ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ PGIMER ने एक बार फिर मेडिकल क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साबित की है. अस्पताल की टीम ने एक युवा महिला के चेहरे के गंभीर नुकसान को ठीक करने के लिए पारंपरिक और डिजिटल तकनीक का संयोजन किया. इस सफलता को अंतरराष्ट्रीय जर्नल BMJ Case Reports में प्रकाशित किया गया है. गंभीर चोट का मामला: अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 30 साल की महिला चारा काटने वाली मशीन के हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी. हादसे में उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें आंख, नाक, गाल, ऊपरी होंठ और माथे का हिस्सा शामिल था. महिला ने इस चोट के बाद आत्मविश्वास खो दिया और लोगों से मिलना-जुलना भी कम कर दिया. चंडीगढ़ PGIMER ने 3D तकनीक से किया जटिल फेस रिकंस्ट्रक्शन (Etv Bharat) चुनौतीपूर्ण रहा रिकंस्ट्रक्शन: इस जटिल केस को PGIMER के डॉक्टर डॉ. भाविता वाधवा, डॉ. सुधीर भंडारी और डॉ. मनीषा खन्ना की टीम ने हेंडल किया. इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि, "पारंपरिक तरीके इतने बड़े चेहरे के नुकसान को संभालने में सक्षम नहीं थे. पुराने तरीकों से सही माप लेना मुश्किल हो रहा था."