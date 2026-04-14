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चंडीगढ़ PGI नई तकनीक से कर रहा हड्डियों और मांसपेशियों के पुराने दर्द का इलाज, 84% मरीजों को 3 महीने में राहत

PGI Chandigarh Pain Treatment Technique ( Etv Bharat )