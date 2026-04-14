चंडीगढ़ PGI नई तकनीक से कर रहा हड्डियों और मांसपेशियों के पुराने दर्द का इलाज, 84% मरीजों को 3 महीने में राहत
चंडीगढ़ PGI ने हड्डियों और मांसपेशियों के पुराने दर्द के इलाज के लिए नई तकनीक शुरू की. डॉक्टरों ने इस बारे में विस्तार से बताया.
Published : April 14, 2026 at 9:35 AM IST
चंडीगढ़: PGI में हड्डियों और मांसपेशियों के लंबे समय से चल रहे दर्द के इलाज के लिए नई तकनीक शुरू की गई है. ऑर्थोपेडिक्स और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग ने करीब तीन साल की रिसर्च के बाद इस तकनीक को विकसित किया है. अब ये इलाज मरीजों के लिए उपलब्ध कर दिया गया है. लंबे समय से दर्द झेल रहे मरीजों के लिए ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि इसमें दर्द की जड़ तक पहुंचकर इलाज किया जाता है.
84% मरीजों को 3 महीने में मिला आराम: PGIMER के आंकड़ों के मुताबिक इस नई तकनीक से इलाज कराने वाले करीब 84 फीसदी मरीजों को तीन महीने के अंदर अच्छे परिणाम मिले हैं. इन मरीजों में दर्द में साफ कमी देखी गई है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान हुई है. डॉक्टरों का कहना है कि "इस प्रक्रिया में अब तक कोई बड़ा साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है, जो इसे और ज्यादा सुरक्षित बनाता है. यही वजह है कि ये तकनीक तेजी से मरीजों के बीच भरोसा बना रही है."
कैसे काम करती है यह तकनीक? इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहले दर्द की सही जगह का पता लगाया जाता है. इसके लिए NaF PET-CT स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के अंदर दर्द के असली सोर्स को सटीक तरीके से पहचानता है. इसके बाद उसी जगह पर स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है. क्योंकि इलाज सीधे प्रभावित हिस्से पर किया जाता है, इसलिए इसका असर जल्दी और ज्यादा समय तक रहता है. इससे मरीज को बार-बार दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता.
इलाज की पूरी प्रक्रिया क्या है? इलाज की प्रक्रिया में सबसे पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं और दर्द की प्रकृति को समझते हैं. इसके बाद PET-CT स्कैन कराया जाता है, जिससे दर्द की लोकेशन और उसकी गंभीरता का पता चलता है. जब दर्द का सही कारण सामने आ जाता है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ उसी स्थान पर स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं. ये प्रक्रिया सीधे दर्द के स्रोत पर काम करती है, जिससे मरीज को जल्दी राहत मिलती है और इलाज ज्यादा प्रभावी होता है.
मरीजों के लिए सस्ता और असरदार विकल्प: चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर अनीश भट्टाचार्य के मुताबिक "जो मरीज लंबे समय से दर्द की दवाइयों पर निर्भर थे, उनके लिए ये तकनीक काफी फायदेमंद साबित हो रही है. इस इलाज की लागत करीब 1000 रुपये बताई जा रही है, जिससे ये आम लोगों के लिए भी सुलभ बन जाता है. आसपास के राज्यों से आने वाले मरीजों को भी इसका फायदा मिल रहा है. कम खर्च में बेहतर इलाज मिलने से मरीजों के पास अब एक नया और भरोसेमंद विकल्प है."
डायरेक्टर ने बताया इलाज का भविष्य: PGIMER के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल ने बताया कि "ये तकनीक दर्द के इलाज के तरीके को बदल सकती है. पहले कई मामलों में दर्द की सही जगह का पता नहीं चल पाता था, जिससे इलाज पूरी तरह असरदार नहीं हो पाता था. लेकिन अब पेन का असली सोर्स पहचानना आसान हो गया है. ये तकनीक खास तौर पर उन मरीजों के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय से कमर दर्द, सायटिका, एड़ी के दर्द, जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों की पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं और जिन्हें दवाओं से राहत नहीं मिल रही.
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