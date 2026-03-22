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चंडीगढ़ पीजीआई में बनेगा ट्रांसप्लांट सेंटर, 'मरीजों को मिलेगा तेज और बेहतर इलाज'

पीजीआई चंडीगढ़ में नया ट्रांसप्लांट सेंटर बनेगा जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा और समय पर इलाज मिलेगा, साथ ही ट्रांसप्लांट सेवाएं तेज होंगी.

Transplant Institute to be Built Soon
Transplant Institute to be Built Soon (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 22, 2026 at 9:19 AM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: पीजीआईएमईआर में ट्रांसप्लांट सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल ने ISTS सम्मेलन 2026 के दौरान घोषणा की कि जल्द ही एक समर्पित ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा. अभी तक ट्रांसप्लांट से जुड़ी सेवाएं अलग-अलग विभागों के माध्यम से चल रही हैं, जिससे कई बार समन्वय में दिक्कत आती हैं. नए सेंटर के बनने से सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को बेहतर अनुभव मिलेगा और इलाज की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और तेज हो सकेगी.

रिसर्च और ट्रेनिंग को भी मिलेगा बढ़ावा: नया ट्रांसप्लांट सेंटर सिर्फ मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे रिसर्च और मेडिकल ट्रेनिंग को भी नई गति मिलेगी. जब सभी ट्रांसप्लांट सेवाएं एक ही छत के नीचे होंगी, तो डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए काम करना आसान होगा और बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा. इससे नई तकनीकों पर काम करने और जटिल मामलों को संभालने में भी मदद मिलेगी. पीजीआई जैसे बड़े संस्थान के लिए ये कदम लंबे समय में देशभर की हेल्थकेयर व्यवस्था को भी मजबूत करने वाला साबित हो सकता है.

चंडीगढ़ पीजीआई में बनेगा ट्रांसप्लांट सेंटर (Etv Bharat)

सीमित संसाधनों में बड़ी उपलब्धि: पीजीआई के रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के प्रमुख डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि संस्थान में फिलहाल ट्रांसप्लांट के लिए केवल 10 बेड ही उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक 5600 से ज्यादा ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं. ये आंकड़ा दिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद संस्थान ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हालांकि, बढ़ती मांग को देखते हुए अब सुविधाओं का विस्तार जरूरी हो गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को समय पर इलाज मिल सके.

रोबोटिक तकनीक से बढ़ेगी रफ्तार: पीजीआई में ट्रांसप्लांट सेवाओं को और तेज और सटीक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. फिलहाल संस्थान के पास दो रोबोट उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से सर्जरी की जा रही है. जल्द ही तीसरा रोबोट भी शामिल किया जाएगा, जिससे ट्रांसप्लांट की रफ्तार और बढ़ेगी. रोबोटिक सर्जरी के जरिए ऑपरेशन ज्यादा सटीक होते हैं और मरीजों को रिकवरी में भी कम समय लगता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा फायदा है.

देश में ट्रांसप्लांट की जरूरत पर जोर: सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि देश में अभी भी अंगदान और ट्रांसप्लांट की भारी कमी है. डॉक्टर आशीष शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे आगे आएं और अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके. उन्होंने कहा कि अगर लोग इस दिशा में पहल करेंगे, तो हजारों मरीजों को नया जीवन मिल सकता है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.

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