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चंडीगढ़ PGI की पार्किंग में मनमानी? रसीद में शुल्क का जिक्र नहीं, मरीजों से ओवरचार्जिंग का आरोप

चंडीगढ़: पीजीआई चंडीगढ़ की पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. सामने आई एक पार्किंग रसीद ने पार्किंग शुल्क वसूली में पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रसीद में वाहन का प्रकार, प्रवेश समय, ऑपरेटर और ठेकेदार का नाम दर्ज है, लेकिन पार्किंग शुल्क का कहीं कोई उल्लेख नहीं है.

पीजीआई की पार्किंग में मनमानी? पीजीआई में रोजाना हजारों मरीज, उनके परिजन और अन्य लोग आते हैं. ऐसे में पार्किंग व्यवस्था सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है. कई मरीजों और तीमारदारों का आरोप है कि कुछ पार्किंग स्थलों पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही है. उनका कहना है कि दोपहिया वाहन की पार्किंग के लिए उनसे 10 रुपये लिए गए, जबकि रसीद पर शुल्क का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया.

रसीद में शुल्क का जिक्र नहीं (Chandigarh PGI)

रसीद में शुल्क का जिक्र नहीं: कई मरीजों और उनके परिजनों ने दावा किया कि ग्राउंड पर पार्किंग शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कुछ लोगों का आरोप है कि दोपहिया वाहनों से 20 से 40 रुपये तक और चार पहिया वाहनों से 50 से 100 रुपये तक वसूले जा रहे हैं. लोगों का ये भी कहना है कि कई बार रसीद नहीं दी जाती, जबकि कुछ मामलों में "पार्किंग फुल" होने का हवाला देकर अतिरिक्त राशि लेकर वाहन अंदर खड़े करने के आरोप भी सामने आए हैं.

ओवरचार्जिंग का आरोप: कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि रात के समय या अत्यधिक भीड़ के दौरान पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाता है. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. यही कारण है कि पार्किंग रसीदों में शुल्क का स्पष्ट उल्लेख ना होना और कई स्थानों पर रेट लिस्ट का दिखाई ना देना लोगों के बीच संदेह और असंतोष को बढ़ा रहा है. मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि यदि सभी पार्किंग स्थलों पर निर्धारित दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों और डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था पूरी तरह लागू हो, तो इस तरह के विवादों से बचा जा सकता है.

मरीजों और तीमारदारों में रोष: हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि जब टेंडर दस्तावेजों में पार्किंग शुल्क, रेट लिस्ट डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग जैसी व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, तो फिर रसीदों में शुल्क का उल्लेख क्यों नहीं किया जा रहा और मरीजों को ओवरचार्जिंग की शिकायतें क्यों करनी पड़ रही हैं. इन सवालों के जवाब अब पीजीआई प्रशासन की जांच और आगामी कार्रवाई के बाद ही सामने आ पाएंगे.