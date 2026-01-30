ETV Bharat / state

दूरबीन के जरिए हाई ब्लड प्रेशर मरीज का सफल इलाज, चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों की रीनल डिनर्वेशन प्रक्रिया सफल

चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने रीनल डिनर्वेशन प्रक्रिया के तहत दवाओं से नियंत्रित ना होने वाले हाई ब्लड प्रेशर के मरीज का सफल इलाज किया.

Renal Denervation Procedure
Renal Denervation Procedure (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 7:59 PM IST

चंडीगढ़: रीनल डिनर्वेशन प्रक्रिया के तहत चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने एक ऐसे मरीज का सफल इलाज किया है. जिसका ब्लड प्रेशर 6 दवाइयां खाने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो रहा था.

चंडीगढ़ पीजीआई की बड़ी उपलब्धि: इस सर्जरी के बारे में चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर सौरभ मेहरोत्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि "ये सर्जरी दूरबीन से की जाती है. ये उन मरीजों पर की जाती है जिनका ब्लड प्रेशर दवाईयों से कंट्रोल ना हो. इस मरीज की ब्लड प्रेशर की 6 दवाईयां चली हुई थी. इसके बावजूद भी मरीज का ब्लड प्रेशर हाई जा रहा था. मरीज की उम्र 48 साल की है. जब 6 दवाईयों के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, तो इसका असर लाइफ पर पड़ता है. सबसे पहले हमने मरीज के सारे ब्लड टेस्ट कराए. ताकि पता चल सके कि कोई दूसरी बीमारी तो नहीं. जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. काफी पैरामीटर हैं. जिस पर ब्लड टेस्ट किया गया."

दूरबीन के जरिए हाई ब्लड प्रेशर मरीज का सफल इलाज (Etv Bharat)

हाई ब्लड प्रेशर की सफल सर्जरी: प्रोफेसर सौरभ मेहरोत्रा ने बताया कि "मरीज को दो सप्ताह के लिए एडमिट भी किया गया, ताकि उसके और उसकी बीमारी के बारे में एग्जामिन किया जा सके कि किस वक्त ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. सारे ब्लड टेस्ट, अट्रासाउंड वगैरा चेक करने के बाद कोई कारण ब्लड प्रेशर के बढ़ने का नहीं पाया गया. ज्यादातर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की यही वजह पाई जाती है. ये एक नई थेरेपी आई है. इसमें दूरबीन के जरिए देखा जाता है कि किडनी में जितनी भी ब्रांच तीन मिलीमीटर से बड़ी होती हैं, उन नर्वस को हम बर्न कर देते हैं. जिससे समस्या ठीक हो जाती है."

मरीज की हालत स्थिर: ये नई तकनीक इनवेसिव, कैथेटर-आधारित तकनीक प्रोफेसर सौरभ मेहरोत्रा द्वारा कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर यशपाल शर्मा की देखरेख में की गई. प्रक्रिया के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की मदद से किडनी की धमनियों के आसपास मौजूद ह्यपेरेक्टिवे नसों को शांत किया गया, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं. पूरी प्रक्रिया बिना किसी जटिलता के संपन्न हुई. डॉक्टरों के बताया कि इलाज के बाद मरीज की हालत स्थिर है और उसका रक्तचाप पहले की तुलना में बेहतर नियंत्रण में है.

कम होता है जोखिम: प्रोफेसर सौरभ मेहरोत्रा ने बताया कि "इस तकनीक में किसी भी प्रकार के स्थायी प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं होती, जिससे जोखिम भी कम रहता है. रीनल डिनर्वेशन को सिम्प्लिसिटी ब्लड प्रेशर प्रक्रिया भी कहा जाता है. ये उन मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकती है, जिनका बीपी दवाइयों के बाद भी नियंत्रित नहीं हो पाता. युवा मरीजों में ये हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी गंभीर जटिलताओं के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकती है."

RENAL DENERVATION PROCEDURE
CHANDIGARH PGI
HIGH BLOOD PRESSURE
हाई ब्लड प्रेशर
RENAL DENERVATION PROCEDURE

संपादक की पसंद

