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क्या चंडीगढ़ में हो रही पेट्रोल की राशनिंग? क्या लिमिट में मिल रहा फ्यूल? जानें पूरी सच्चाई

अन्य पेट्रोल पंपों पर सामान्य रही स्थिति: वहीं, शहर के अन्य पेट्रोल पंपों पर हालांकि ऐसी कोई सीमा लागू नहीं दिखाई दी. वहां लोग सामान्य तरीके से जितना चाहे उतना पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं. कई पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि उनके पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. हालांकि कुछ पंप मालिक भविष्य की स्थिति को देखते हुए इसी तरह की योजना पर विचार कर रहे हैं.

पेट्रोल पंप मालिक ने खुद लिया फैसला : प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार यह फैसला किसी सरकारी आदेश के तहत नहीं बल्कि पेट्रोल पंप मालिक ने खुद लिया है. पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और सप्लाई में देरी के कारण एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है. पंप संचालक का कहना है कि तेल की गाड़ियां देरी से पहुंच रही हैं और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं मिल पा रही, इसलिए सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है.

चंडीगढ़ :चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित एक पेट्रोल पंप पर लगाए गए नोटिस ने शहरभर में लोगों के बीच दुविधा पैदा कर दी. दरअसल, नोटिस में लिखा गया था कि दोपहिया वाहनों में केवल ₹500 और चारपहिया वाहनों में ₹1500 तक का ही पेट्रोल डाला जाएगा. इसके बाद लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या शहर में पेट्रोल की कमी हो गई है और क्या प्रशासन ने ईंधन राशनिंग लागू कर दी है.

प्रशासन ने बताया भ्रामक खबर: चंडीगढ़ प्रशासन ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि शहर में किसी प्रकार की पेट्रोल या डीजल राशनिंग लागू नहीं की गई है. इस बारे में उपायुक्त चंडीगढ़ निशांत कुमार यादव ने कहा कि, "चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पेट्रोल अथवा डीजल की बिक्री पर किसी प्रकार की कोई सीमा या प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है."

प्रशासन ने नागरिकों से अपील : प्रशासन की मानें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पुष्टि की है कि शहर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य तरीके से जारी है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. साथ ही अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें. सभी रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है तथा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

जानें क्या बोले पेट्रोल पंप संचालक: इस पूरे मामले में चंडीगढ़ सेक्टर-10 के एक पेट्रोल पंप संचालक ने कहा कि, "जहां पहले रोजाना करीब 22 हजार लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता था. वहीं, अब खपत बढ़कर लगभग 26 हजार लीटर तक पहुंच गई है. रोज करीब 25 हजार लीटर सप्लाई आती है, लेकिन रविवार को सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण थोड़ी परेशानी जरूर हुई थी. हालांकि सोमवार को हालात फिर सामान्य हो गए." वहीं, एक अन्य पेट्रोल पंप मालिक ने कहा कि, "हाल ही में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद लोगों ने ज्यादा मात्रा में ईंधन भरवाना शुरू कर दिया. इसी वजह से अचानक मांग बढ़ गई है. अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरह भीड़ बढ़ती रही तो सप्लाई को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है."

लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया: वहीं, सेक्टर-17 के पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों की राय अलग-अलग रही. कुछ लोगों का कहना था कि सीमित मात्रा में पेट्रोल देने से फालतू इस्तेमाल कम होगा और ईंधन की बचत होगी. जबकि कई वाहन चालकों ने कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, ऐसे में अपनी तरफ से लिमिट तय करना सही नहीं है.

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