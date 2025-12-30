ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में वाहन चालकों के लिए राहत की खबर, पार्किंग के लिए मिलेगा मंथली पास, जानें कीमत और नियम शुरू होने का समय

चंडीगढ़: सिटी ब्यूटीफुल में अब पार्किंग की परेशानी जल्द खत्म होने वाली है. यूटी प्रशासन नए साल पर वाहन चालकों के लिए सहूलियत देने वाला है. दरअसल, 15 जनवरी 2026 से शहर में वन सिटी-वन पार्किंग पास सिस्टम लागू करने की तैयारी पूरी कर चुका है. जिसके चलते दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग पास बनाने की जरूरत नहीं रहेगी. इससे वाहन चालकों को राहत मिलेगी.

नई व्यवस्था के तहत एक ही मंथली पास से शहर की सभी नगर निगम पार्किंग में वाहन खड़ा किया जा सकेगा. दोपहिया वाहन के लिए मासिक शुल्क 250 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए पास शुल्क 500 रुपये तय किया गया है. यह व्यवस्था चंडीगढ़ की सभी निगम पार्किंग पर लागू होगी.

बैंकों को सौंपी पास जारी करने की जिम्मेदारी: नगर आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि "15 जनवरी तक शहर की प्रमुख पार्किंग में यह सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा. इससे करीब 12 लाख की आबादी वाले शहर में रोजमर्रा की पार्किंग समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को सुविधा मिलेगी. नगर निगम की कुल 89 पार्किंग में से 73 फिलहाल पेड पार्किंग है. जहां यह सिस्टम लागू किया जाएगा. योजना पर बीते जुलाई माह से काम चल रहा है. पास जारी करने की जिम्मेदारी सरकारी और कुछ निजी बैंकों को सौंपने की योजना है. यदि बैंक इस व्यवस्था में शामिल नहीं होते, तो नगर निगम खुद इसे संचालित करेगा".

NHAI मॉडल से पार्किंग तैयार: अमित कुमार ने बताया कि "वन-सिटी वन पास सिस्टम की रूपरेखा तैयार करने से पहले नगर निगम ने NHAI से संपर्क किया था. वार्षिक टोल पास की सफलता को देखते हुए डिजाइन बिल्ड-ऑपरेट मॉडल पर स्मार्ट पार्किंग संचालन का प्रस्ताव रखा गया. लेकिन सहमति नहीं बनने पर निगम ने खुद ही इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया. भविष्य में इस पार्किंग सिस्टम को पूरी तरह से स्मार्ट और एआई आधारित बनाने की योजना है. मोबाइल एप से पार्किंग स्लॉट की बुकिंग, रियल-टाइम उपलब्धता दिखाने वाले एलईडी डिस्प्ले और बड़ी पार्किंग में वैलेट सेवा जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी. फिलहाल पहले चरण में मासिक पास लागू किया जाएगा".