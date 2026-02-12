ETV Bharat / state

चंडीगढ़ की ऐतिहासिक ओल्ड बुक मार्केट की बदलती कहानी, कभी पीयू के गेट के पास खुले में लगता था बाजार, गवर्नर ने दी जगह

जब गवर्नर ने बारिश में भीगते देखा और दी नई जगह: इस ओल्ड बुक मार्केट के प्रधान संदीप ने ईटीवी भारत को बताया कि, "साल 2007 में तत्कालीन प्रशासक एस.एफ. रोड्रिग्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी के पास खुले में लगी इस मार्केट को भारी बारिश के दौरान देखा. उस समय दुकानदार खुद को और अपनी किताबों को भीगने से बचाने में लगे हुए थे. यह दृश्य देखकर गवर्नर ने मानवीय पहल करते हुए दुकानदारों को सेक्टर-15 में डीएवी स्कूल के पास जगह उपलब्ध करवाई. इससे दुकानदारों को बड़ी राहत मिली. यह मार्केट कुछ दुकानदारों की उम्र से भी ज्यादा पुरानी है और कई परिवार पीढ़ियों से इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं."

पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट के पास लगती थी मार्केट: चंडीगढ़ बसने के बाद से ही यह बुक मार्केट शहर की सबसे बड़ी सेकेंड हैंड किताबों की मंडी रही है. आज ये मार्केट सेक्टर-15 में स्थित है, लेकिन पहले यह बाजार पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर-2 के समीप खुली जगह पर लगता था. मौसम जैसा भी हो, कड़क धूप, सर्द हवाएं या तेज बारिश...दुकानदार खुले आसमान के नीचे ही महंगी से महंगी किताबें बेचते थे. उस दौरान छात्र बड़ी संख्या में यहां पहुंचते और अपनी जरूरत की किताबें बेहद कम कीमतों पर खरीदते थे. यह बाजार कई पीढ़ियों के लिए ज्ञान का सस्ता और भरोसेमंद स्रोत बना रहा.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ की पहचान सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोज गार्डन और सेक्टर-17 प्लाजा मार्केट से जुड़ी रही है, लेकिन इस खूबसूरत शहर की एक ऐतिहासिक पहचान इसकी पुरानी बुक मार्केट भी है. दशकों से यह बाजार स्कूली छात्रों, कॉलेज स्टूडेंट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सस्ती और उपयोगी किताबों का बड़ा केंद्र रहा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में ऊंचे सरकारी पदों पर बैठे कई अधिकारी इसी बाजार से खरीदी गई किताबों के सहारे आगे बढ़े. समय के साथ बाजार का स्वरूप बदला, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं हुई. हालांकि अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं.

2016 में बना नया ढांचा: मार्केट के प्रधान संदीप कहते हैं कि, "साल 2016 में स्थानीय पार्षद सौरभ जोशी और तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर के प्रयासों से मार्केट को दोबारा व्यवस्थित किया गया. पक्के थड़ों की जगह बूथ बनाए गए और शटर लगाए गए, जिससे दुकानदारों को सुरक्षा और सुविधा मिली. हालांकि 2016 के बाद से न तो नगर निगम और न ही प्रशासन ने बाजार की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया."

चंडीगढ़ की पुरानी बुक मार्केट (ETV Bharat)

नई शिक्षा नीति और बदलते पाठ्यक्रम से बढ़ी मुश्किलें: वहीं, दुकानदारों का कहना है कि, "रखरखाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नई शिक्षा नीति और लगातार बदलते पाठ्यक्रम ने उनके कारोबार को गहरी चोट पहुंचाई है. पहले किताबें कई वर्षों तक चलती थीं, लेकिन अब हर साल सिलेबस बदल रहा है. ऐसे में स्टॉक में रखी महंगी किताबें बेकार हो रही हैं." मार्केट के प्रधान संदीप बताते हैं कि, “हम छह महीने पहले जो किताबें खरीदते हैं, वे भी अब स्टूडेंट्स के काम नहीं आतीं. हमें उन्हें रद्दी में बेचना पड़ता है.” बढ़ती महंगाई के बीच दुकानदारों के लिए घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है.

ऑनलाइन बाजार ने घटाई रौनक: एक समय था जब इस बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी. चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी छात्र यहां किताबें खरीदने आते थे. लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन ने फिजिकल मार्केट की रौनक कम कर दी है.छात्र घर बैठे मोबाइल से किताबें ऑर्डर कर लेते हैं. दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी डिस्काउंट और होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं, जिससे ग्राहक कम हो गए हैं.

स्टूडेंट्स की शिकायत: हालांकि छात्र भी इस बाजार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. किताबें खरीदने पहुंचे एक छात्र ने कहा कि, “हम यहां सस्ती किताबों की उम्मीद से आते हैं, लेकिन कई बार जो नई एडिशन या अपडेटेड सिलेबस की किताब चाहिए होती है, वो मिलती ही नहीं.पुरानी किताबें ज्यादा मिलती हैं.” एक अन्य छात्रा ने कहा, “ऑनलाइन तो नई किताब तुरंत मिल जाती है, यहां कई दुकानों पर घूमने के बाद भी काम की बुक्स नहीं मिलतीं. पहले हर किताब यहां मिलती थी. हालांकि अब यहां सारी किताबें नहीं मिल पाती."

भविष्य को लेकर परेशान दुकानदार: ऐसे हालात को लेकर दुकानदारों का कहना है कि दशकों पहले उन्हें रोजी-रोटी की चिंता नहीं सताती थी, लेकिन अब हालात अलग हैं. बढ़ती महंगाई, ऑनलाइन बाजार और शिक्षा नीति में बदलाव ने उनकी कमर तोड़ दी है. फिर भी उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान देगा और इस ऐतिहासिक बाजार को संरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाएगा.

बता दें कि चंडीगढ़ शहर की पहचान रही यह बुक मार्केट सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि ज्ञान और संघर्ष की कहानी भी है, जिसे बचाए रखना शहर के इतिहास को सहेजने जैसा है.

