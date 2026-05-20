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चंडीगढ़ में "नो व्हीकल डे" पर इलेक्ट्रिक बस से चंडीगढ़ प्रशासक ने किया सफर, साइकिल और बस से ऑफिस पहुंचे अधिकारी

"छोटी पहल बदलाव की शुरुआत": इस बारे में चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि, "प्राकृतिक संसाधनों को बचाना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है और हर नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए. छोटी-छोटी पहलें भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती हैं."

प्रशासक कटारिया ने खुद निभाई जिम्मेदारी: यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों से हर बुधवार पेट्रोल और डीजल वाहनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की थी. वहीं, आज इस अभियान में उन्होंने खुद भी हिस्सा लिया. बुधवार सुबह वह अपने स्टाफ के साथ इलेक्ट्रिक बस में बलटाना रेलवे अंडर ब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे. इसके बाद वह यूटी सचिवालय तक इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से गए.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में बुधवार को "नो व्हीकल डे" का असर साफ तौर पर देखने को मिला. यूटी सचिवालय समेत कई सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी साइकिल, सीटीयू बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन के जरिए ऑफिस पहुंचे. सचिवालय के बाहर सुबह का नजारा अलग दिखाई दिया, जहां कई अधिकारी अपनी निजी गाड़ियों की बजाय साइकिल चलाते नजर आए. प्रशासन की इस पहल को लेकर कर्मचारियों में भी उत्साह देखने को मिला.

इलेक्ट्रिक बस से चंडीगढ़ प्रशासक ने किया सफर (ETV Bharat)

ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की तैयारी: वहीं, प्रशासन का मानना है कि "नो व्हीकल डे" जैसी पहल से शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम किए जा सकते हैं. साथ ही लोगों में फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी. प्रशासन अब हर बुधवार को अधिक से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को साइकिल और सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.

प्रधानमंत्री की अपील से जुड़ी पहल: प्रशासक कटारिया ने कहा कि, "प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पेट्रोलियम संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और ईंधन बचाने की अपील की थी. उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए हमने यह फैसला लिया है कि हर बुधवार पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल कम किया जाएगा. यदि चंडीगढ़ में इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आते हैं तो हम पंजाब सरकार से भी ऐसे पर्यावरण हितैषी कदम अपनाने की अपील करेंगे."

अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिया साथ: वहीं, "नो व्हीकल डे"पर कई अधिकारी साइकिल से सचिवालय पहुंचे, जबकि कई कर्मचारियों ने बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन का सहारा लिया. हालांकि बड़ी संख्या में लोग अब भी निजी वाहनों से पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद इस पहल को सकारात्मक शुरुआत माना जा रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की मुहिम से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और भविष्य में ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे.

कर्मचारियों ने साझा किया अनुभव: कुछ कर्मचारियों ने बताया कि शुरुआत में बिना निजी वाहन ऑफिस पहुंचना थोड़ा अलग लगा, लेकिन साइकिल से आने का अनुभव काफी अच्छा रहा. वहीं, कई लोगों ने कहा कि अगर शहर में बेहतर साइकिल ट्रैक और सुविधाएं विकसित की जाएं तो ज्यादा लोग नियमित रूप से साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. कर्मचारियों का मानना है कि इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और प्रदूषण भी कम होगा.

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