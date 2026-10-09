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अब आंखें नहीं, तकनीक बनेगी पढ़ाई का सहारा, चंडीगढ़ की NETRA लाइब्रेरी में सुविधाएं मुफ्त

अब आंखें नहीं, तकनीक बनेगी पढ़ाई का सहारा, ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: किताबें पढ़ने के लिए आंखों की रोशनी नहीं, बल्कि सही तकनीक और सुविधाओं तक पहुंच जरूरी है. इसी सोच के साथ चंडीगढ़ प्रशासन के समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम (सीसीडब्ल्यूडीसी) दृष्टिबाधित लोगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ रहा है. सेक्टर-38-बी स्थित विशेष बच्चों के पुनर्वास केंद्र "प्रयास" में "नर्चरिंग एम्पावरमेंट थ्रू रीडिंग एक्सेस" (NETRA) डिजिटल लाइब्रेरी संचालित की जा रही है.

शहर की खास पहल: NETRA चंडीगढ़ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली और एकमात्र डिजिटल लाइब्रेरी है. यहां उपलब्ध आधुनिक उपकरणों का लाभ मुफ्त उठाया जा सकता है. इस पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले लोगों को पढ़ाई, सूचना और डिजिटल सामग्री तक अधिक स्वतंत्र पहुंच उपलब्ध कराना है. यहां तकनीक की मदद से प्रिंटेड सामग्री पढ़ने और कंप्यूटर इस्तेमाल करने में सहायता मिलती है.

स्कैन करेगा, पढ़कर सुनाएगा रीडर: लाइब्रेरी में लेक्स इंस्टेंट रीडर एंड स्कैनर उपलब्ध है, जो किताबों और अन्य मुद्रित सामग्री को स्कैन कर पढ़ने में मदद करता है. वहीं, 3.5 इंच का हैंडहेल्ड वीडियो मैग्निफायर कम दृष्टि वाले लोगों के लिए लिखित सामग्री को बड़ा करके दिखाता है. इससे पढ़ने के दौरान अक्षरों को पहचानना आसान हो सकता है. उंगलियों से पढ़ें डिजिटल किताबें: डिजिटल टेक्स्ट को ब्रेल में पढ़ने के लिए यहां ऑर्बिट रीडर मौजूद है. यह स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को छूकर महसूस किए जा सकने वाले ब्रेल अक्षरों में बदलता है. इसमें इन-बिल्ट कीबोर्ड भी है, जिससे उपयोगकर्ता पढ़ने के साथ लिख भी सकते हैं. यह सुविधा डिजिटल सामग्री तक स्वतंत्र पहुंच बनाने में मदद करती है.