चंडीगढ़ में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विवाद निपटाने का मिलेगा आसान मौका

चंडीगढ़ में 14 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

CHANDIGARH LOK ADALAT 2026
चंडीगढ़ में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 11, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन की जानकारी यूटी चंडीगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने दी. इस दौरान उनके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ के सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार भी मौजूद थे.

जानें लोक अदालत कैसे करती है लोगों की मदद: अरुण कुमार अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि, "लोक अदालत लोगों के विवादों को जल्दी, आसान और कम खर्च में सुलझाने का एक प्रभावी माध्यम है. इसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने मामलों का समाधान कर सकते हैं, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और खर्च से बचा जा सकता है."

चंडीगढ़ राष्ट्रीय लोक अदालत (Etv Bharat)

निर्णय की वैधता और फीस की वापसी: अरुण कुमार अग्रवाल ने आगे बताया कि, "लोक अदालत में दिया गया फैसला सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर माना जाता है. यह फैसला दोनों पक्षों पर लागू होता है और इसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती. साथ ही लोक अदालत में मामला सुलझने पर अदालत में जमा की गई फीस भी नियमों के अनुसार वापस कर दी जाती है."

कौन से मामले होंगे शामिल: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि, "इस लोक अदालत में अदालतों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों को भी शामिल किया जाएगा. इनमें बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना मुआवजा, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस के मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले तथा अन्य समझौता योग्य विवाद शामिल हैं."

लोगों से अपील: सुनील कुमार ने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों को आपसी सहमति से सुलझाएं और लंबित विवादों को खत्म करें. अधिक जानकारी के लिए लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ से संपर्क कर सकते हैं.

