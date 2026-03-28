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चंडीगढ़ की नजमा ने दिखाई गंगा-जमुनी तहज़ीब की झलक, हर साल करती हैं कन्या पूजन, बोलीं- "विरासत में मिला ये संस्कार"

चंडीगढ़ की नजमा खान ने गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल पेश की है. वो हर साल नवरात्र पर कन्या पूजन करती है.

Najma Khan Chandigarh
नजमा ने दिखाई गंगा-जमुनी तहज़ीब की झलक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 12:15 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ के धनास इलाके में रहने वाली नजमा खान इन दिनों सांप्रदायिक सौहार्द की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभर रही हैं. मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली नजमा न केवल अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करती हैं, बल्कि हिंदू त्योहारों को भी उतनी ही श्रद्धा और विधि-विधान के साथ मनाती हैं. नवरात्रि के पावन अवसर पर उनके घर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है, जहां माता की चौकी सजी हुई है और पूरे रीति-रिवाज के साथ पूजा-अर्चना की जा रही है.

"हर धर्म सिखाता है प्रेम और एकता": नजमा खान से ईटीवी भारत ने बातचीत की. नजमा ने बताय कि, "हर धर्म का मूल संदेश प्रेम, भाईचारा और इंसानियत है. यही सोच हमें सभी धर्मों को सम्मान देने और उनके त्योहारों को अपनाने की प्रेरणा देती है. धर्म किसी को बांटने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए होता है. नवरात्रि के दौरान भले ही मैं व्रत नहीं रखती, लेकिन माता की भक्ति में कोई कमी नहीं आने देतीं. मैं पूरे मन से पूजा करती हूं. कन्या पूजन करती हूं."

परिवार का मिलता है पूरा सहयोग: नजमा कहती हैं कि उनके इस प्रयास में उनका परिवार भी पूरी तरह उनके साथ खड़ा है. उनके पति, जो एक निजी नौकरी करते हैं. उनके तीनों बच्चे-दो बेटियां और एक बेटा भी इस माहौल में पूरी भागीदारी निभाते हैं. घर में इन दिनों धार्मिक सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां सभी मिलकर पूजा-अर्चना में हिस्सा लेते हैं और त्योहार की खुशियों को साझा करते हैं.

चंडीगढ़ की नजमा ने दिखाई गंगा-जमुनी तहज़ीब की झलक (ETV Bharat)

बचपन से मिली संस्कारों की विरासत: नजमा बताती हैं कि उन्हें यह सोच अपने माता-पिता से विरासत में मिली है. उनके पिता कश्मीर से चंडीगढ़ आए थे और सेक्टर 26 में ही उनका परिवार बसा. उनके पिता फल-सब्जियां बेचते थे और जब भी घर कुछ लेकर आते, पूरे मोहल्ले में बांटते थे. उनकी मां भी ईद के मौके पर पूरे मोहल्ले के लिए पकवान और सेवइयां बनाती थीं. बचपन से ही उन्हें सिखाया गया कि किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए.

हर त्योहार को मनाने की आजादी: नजमा कहती हैं कि, "मेरे घर में हमेशा हर धर्म और उसके रीति-रिवाजों को अपनाने की आजादी रही है. यही परंपरा हमने अपने परिवार में भी कायम रखी है. नवरात्रि के दौरान मैंने माता की चौकी सजाने के साथ-साथ कन्या पूजन भी किया हैं. छोटी बच्चियों को नवरात्र में मैं कन्या पूजन कर भोजन कराती हूं. इसके अलावा मैं रक्षाबंधन, होली और दिवाली जैसे सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों को भी पूरे उत्साह के साथ मनाती हूं."

समाज को दे रही हैं एक मजबूत संदेश: स्थानीय लोग भी नजमा खान की इस पहल की खूब सराहना कर रहे हैं. उनका मानना है कि इस तरह की सोच समाज में आपसी सम्मान और भाईचारे को मजबूत करती है. नजमा का उद्देश्य केवल त्योहार मनाना नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाना है. उनका कहना है कि अगर हर व्यक्ति इस सोच को अपनाए, तो समाज में नफरत की कोई जगह नहीं रहेगी.

एकता की मिसाल बनी नजमा की पहल: नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर नजमा खान की यह पहल न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह दिखाती है कि सच्ची आस्था सीमाओं से परे होती है. उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि धर्म दीवार नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का माध्यम है. उनकी यह कोशिश आज के समय में एक सकारात्मक संदेश देती है और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम कर रही है.

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