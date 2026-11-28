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चंडीगढ़ में मेयर बनते ही बदली काम की रफ्तार, सौरभ जोशी के वार्ड में पार्क, सड़क और अंडरपास चमके, जनता ने बताया क्या बदला

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: नगर निगम चुनाव की आहट के बीच शहर के वार्डों में विकास कार्यों का हिसाब-किताब सामने आने लगा है. मौजूदा पार्षद और जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल में हुए काम गिनाने में जुटे हैं, वहीं जनता भी सुविधाओं और समस्याओं के आधार पर उनका आकलन कर रही है.

स्थानीय लोगों की मानें तो चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी के वार्ड में हाल के महीनों में पार्कों के सौंदर्यीकरण, सड़कों की मरम्मत, अंडरपास सुधार और सार्वजनिक सुविधाओं को दुरुस्त करने के काम तेज हुए हैं. सेक्टर-15 के फ्लोरल पार्क से लेकर सेक्टर-11 और 15 को जोड़ने वाले अंडरपास तक बदलाव दिखाई देने लगा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद रहते काम की गति अपेक्षाकृत धीमी थी, लेकिन मेयर बनने के बाद कई परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ी है.

चंडीगढ़ में चुनाव से पहले मेयर सौरभ जोशी के वार्ड में विकास (ETV Bharat) फ्लोरल पार्क को मिला नया रूप: सेक्टर-15 का फ्लोरल पार्क लंबे समय से रखरखाव की कमी से जूझ रहा था. स्थानीय निवासी अवतार सिंह ने कहा कि, "पार्क में गंदगी, सफाई और खराब सुविधाओं को लेकर शिकायतें बनी रहती थीं. 19 नवंबर को पार्क के रिडेवलपमेंट का काम पूरा होने के बाद इसे नया रूप दिया गया है. यहां नई पौध लगाई गई, दीवारों और अन्य हिस्सों की मरम्मत कराई गई, सफाई व्यवस्था सुधारी गई और पुराने पेड़ों की छंटाई की गई. पार्क के फाउंटेन को भी रंगीन लाइटिंग के साथ तैयार किया गया है, जिसे शाम के समय चालू किया जाएगा. उम्मीद है कि अब पार्क परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थल बन सकेगा." 15 साल बाद पार्क का बड़ा बदलाव: फ्लोरल पार्क का पिछला बड़ा रिडेवलपमेंट 15 दिसंबर 2010 को तत्कालीन पार्षद अनु छतरथ के कार्यकाल में हुआ था. इसके बाद लंबे समय तक सुविधाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया. एक अन्य स्थानीय निवासी तिलकराज ने कहा कि, "पार्क धीरे-धीरे बदहाल होता गया और साफ-सफाई की समस्या बनी रही. असामाजिक गतिविधियों और युवाओं के जमावड़े से थोड़ी परेशानी है. हालांकि अब नए काम के बाद पार्क की स्थिति सुधरी है. पार्क का विकास केवल सजावट तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित सफाई, लाइटिंग और रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए." मेयर बनने के बाद काम ने पकड़ी रफ्तार: स्थानीय निवासी ओमकार सिंह ने कहा कि, "सौरभ जोशी के पार्षद रहते समस्याएं बताने के बावजूद समाधान में समय लगता था. लोगों को कई बार छोटी-बड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए इंतजार करना पड़ता था. हालांकि मेयर बनने के बाद वार्ड में विकास कार्यों की गति बढ़ी है. सड़कों की मरम्मत, सार्वजनिक शौचालयों का सुधार और करीब दस बड़े पार्कों के रिडेवलपमेंट जैसे कार्य आगे बढ़ाए गए हैं. सेक्टर-24 में नए कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए नींव रखी गई है. अब कई ऐसे काम दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी."