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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का कल बज सकता है बिगुल, तारीखों के ऐलान के साथ लग सकती है आचार संहिता

Chandigarh municipal elections Date: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की तारीखों को लेकर कल घोषणा हो सकती है. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. जानकारी के मुताबिक इस दौरान नगर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी किया जा सकता है. चुनाव की घोषणा के साथ ही शहर में आचार संहिता भी लागू हो सकती है.

20 से 25 दिसंबर के बीच हो सकती है वोटिंग : बताया जा रहा है कि 20 से 25 दिसंबर के बीच वोटिंग हो सकती है. हालांकि, वोटिंग की तारीख और चुनाव की अन्य प्रक्रिया को लेकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे.

चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद : चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 निर्वाचित पार्षद हैं. 2021 के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी(AAP) ने 14, भाजपा(BJP) ने 12, कांग्रेस ने 8 और अकाली दल ने 1 सीट जीती थी. कार्यकाल के दौरान दल-बदल के कारण अब भाजपा के पास 18, कांग्रेस के पास 10 और आम आदमी पार्टी के पास 7 पार्षद रह गए हैं, जबकि अकाली दल का कोई पार्षद नहीं है.

AAP ने 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया : आम आदमी पार्टी ने 13 नवंबर को नगर निगम चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. पहली सूची में दिदार सिंह, गुरप्रीत कौर लाड्‌डी, कुलदीप कुमार, राधिका धींगरा, अंजू कात्याल, ओंकार सिंह औलख, अजीत सिंह, सतनाम कौर और अरुण प्रभा खुर्चा को टिकट दिया गया है. 9 उम्मीदवारों में मौजूदा पार्षद अंजू कात्याल ही एकमात्र वर्तमान पार्षद हैं, बाकी 8 नए चेहरे हैं.

भाजपा ने 9 सदस्यीय चुनाव समिति बनाई : बीजेपी ने 18 नवंबर को चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए 9 सदस्यीय स्टेट इलेक्शन कमेटी का गठन किया है. इसमें प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा, पूर्व सांसद किरण खेर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन, संगठन महामंत्री मंथरी श्रीनिवासुलु, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी, प्रदेश उपाध्यक्ष राज किशोर, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत कुमार और खादी बोर्ड के चेयरमैन एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीदार सिंह शामिल हैं. सतीश उपाध्याय को चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया है.

कांग्रेस के 35 वार्डों में प्रभारी : कांग्रेस ने चुनाव के लिए सभी 35 वार्डों में प्रभारी नियुक्त किए हैं. इसके अलावा 12 स्थानीय स्तर की कमेटियां बनाई गई हैं. इन कमेटियों को वार्डों में जाकर उम्मीदवारों की पहचान करने और जनाधार का आंकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है.

चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़ी जरूरी जानकारी :

चंडीगढ़ में कितने वार्ड हैं ? : चंडीगढ़ में कुल 35 वार्ड हैं जिसमें चुनाव होना है.