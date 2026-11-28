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चंडीगढ़ निगम चुनाव: कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, 5 वार्डों में सस्पेंस

कांग्रेस ने चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए 30 प्रत्याशी घोषित किए ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: नगर निगम चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच कांग्रेस ने शनिवार को 35 वार्डों में से 30 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर अपनी पहली सूची जारी कर दी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की की ओर से जारी सूची में नए चेहरों को खास तवज्जो दी गई है. पार्टी ने पांच वार्डों में उम्मीदवारों का फैसला फिलहाल रोक रखा है. निगम चुनाव 23 दिसंबर को होने हैं.

30 वार्डों में उम्मीदवार घोषित: कांग्रेस ने वार्ड-1 से मलकीत सिंह, वार्ड-2 से अमनदीप कौर निज्जर, वार्ड-4 से संगीता कांगड़ा, वार्ड-5 से प्रदीप शर्मा और वार्ड-6 से सुरजीत सिंह ढिल्लों को मैदान में उतारा है. वार्ड-7 से मुकेश राय, 8 से जन्नत जहां नैना, 9 से सुमेरी लाल पारचा, 10 से रंजोत सिंह और 11 से कमल बराड़ को टिकट मिला है. वार्ड-12 से सचिन गलाव, 13 से नंदिता हुड्डा, 14 से कुलदीप कुक्की, 15 से लव कुमार और 16 से उषा चुनाव लड़ेंगी.

बाकी उम्मीदवारों के नाम भी घोषित: वहीं, वार्ड-17 से मोनिका नागपाल, 18 से तरुणा मेहता, 19 से सोनिया गुरचरण सिंह, 21 से राजनदीप कौर, 22 से मुकेश गोयल, 23 से प्रेम लता और 24 से चरणजीत विर्क को टिकट दिया गया है. इसी तरह वार्ड-26 से कमलेश बनारसी दास, 27 से दलविंदर सैनी, 28 से राजिंदर हिंदुस्तानी, 30 से रश्मि प्रिंटा, 31 से रामचंदर यादव, 33 से विजय राणा, 34 से गुरप्रीत गैबी और 35 से जे.जे. सिंह प्रत्याशी होंगे. 25 नए चेहरे, 5 पुराने पार्षदों को मौका: इसके साथ ही टिकट वितरण में पार्टी ने बदलाव की रणनीति अपनाई है. सूची में करीब 25 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2021 में पार्षद नहीं बने थे. पुराने सदन के पांच पार्षदों सचिन गलाव, तरुणा मेहता, प्रेम लता, रामचंदर यादव और गुरप्रीत गैबी को दोबारा टिकट दिया गया है. रामचंदर यादव वार्ड-15 से जीतने के बाद अब वार्ड-31 से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सचिन गलाव वार्ड-13 की जगह वार्ड-12 से मैदान में उतरेंगे.