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चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देने की तैयारी, हर महीने की 15 तारीख को होगा ड्रॉ ऑफ लॉट्स

चंडीगढ़ नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देने की तैयारी कर ली है. हर महीने की 15 तारीख को ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाएगा.

Chandigarh Municipal Corporation prepares to provide relief to street vendors
चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देने की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 18, 2026 at 10:49 PM IST

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चंडीगढ़ : नगर निगम चंडीगढ़ में रविवार को टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) की अहम बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने की, जिसमें शहर के स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

बैठक में अहम फैसला : बैठक में नगर निगम और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा वेंडर प्रतिनिधियों और व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया और अपने सुझाव रखे. ट्रेड बदलने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. कमेटी ने फिलहाल ESP वेंडर्स को ट्रेड बदलने की अनुमति न देने की सिफारिश की है. वहीं NESP वेंडर्स को आपसी सहमति से अपने वेंडिंग जोन के भीतर ट्रेड बदलने की अनुमति दी जा सकती है.

ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाएगा : बैठक में अगले टाउन वेंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई. मौजूदा TVC का कार्यकाल 23 मार्च 2027 तक है, ऐसे में आगे की प्रक्रिया पर विचार शुरू कर दिया गया है. बैठक में फैसला लिया कि जिन NESP वेंडर्स ने अपने बकाया जमा कर दिए हैं, उन्हें पहले अपनी पसंद के वेंडिंग जोन चुनने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद जरूरत पड़ने पर साइटों के आवंटन के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स किया जाएगा. कमेटी ने ये भी सिफारिश की है कि बाकी पात्र वेंडर्स के लिए हर महीने की 15 तारीख को ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाए.

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