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चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस बैठक में हंगामा, मुर्दाबाद और हाय-हाय के नारे लगे

CHANDIGARH MC HOUSE MEETING ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: नगर निगम की 362वीं हाउस बैठक सोमवार को राजनीतिक हंगामे के बीच हुई. बैठक शुरू होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शहरवासियों को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने का वादा पूरा नहीं करने का मुद्दा उठाया. इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा की पंजाबियों पर कथित टिप्पणी को लेकर भी विपक्ष ने जमकर विरोध किया और माफी की मांग की. जवाब में भाजपा पार्षदों ने भी कांग्रेस और आप पर निशाना साधा, जिससे सदन में काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही. चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में हंगामा: बैठक के दौरान मेयर ने शहर के बिल्डिंग बायलॉज का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि 1952 के पंजाब एक्ट के तहत बिल्डिंग बायलॉज के अधिकार चंडीगढ़ प्रशासन के पास थे, लेकिन 1996 में नगर निगम बनने के बाद इन्हें निगम को सौंप देना चाहिए था. उनका कहना था कि आज भी ये अधिकार प्रशासन के पास हैं, जिससे निगम कई मामलों में स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पा रहा. मेयर ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर जल्द ही यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी बात करेंगे. चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस बैठक में हंगामा, मुर्दाबाद और हाय-हाय के नारे लगे (ETV Bharat) पार्किंग का नया प्रस्ताव खारिज: बैठक में शहर की 89 पार्किंग को नए सिरे से ठेके पर देने और घंटे के हिसाब से पार्किंग शुल्क लागू करने का प्रस्ताव भी आया, लेकिन इसे सदन ने खारिज कर दिया. प्रस्ताव के तहत जितनी देर वाहन पार्क रहता, उसी हिसाब से शुल्क लिया जाना था. इसके साथ ई-टिकटिंग, सीसीटीवी निगरानी, बूम बैरियर और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू करने की भी योजना थी.