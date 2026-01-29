ETV Bharat / state

चंडीगढ़ नगर निगम विदाई समारोह में कुछ भावुक पल, जब विदाई में भर आईं मेयर की आंखें, बोलीं- "यह अंत नहीं, एक पड़ाव है"

चंडीगढ़ नगर निगम में आयोजित विदाई समारोह के दौरान मेयर अपने कार्यकाल को याद कर भावुक हो गई, कहा "पूरे मन से निभाई जिम्मेदारियां".

Chandigarh Municipal Corporation farewell ceremony
ETV Bharat Haryana Team

January 29, 2026

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम में आयोजित विदाई समारोह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम ही नहीं रहा, बल्कि बीते एक साल की मेहनत और दबाव के साथ-साथ फैसलों का लेखा-जोखा बन गया. जैसे ही कार्यकाल का जिक्र हुआ, माहौल बदल गया और मेयर खुद को रोक नहीं पाईं. उन्होंने कहा कि "यह जिम्मेदारी किसी पद से ज्यादा थी. कई बार हालात मुश्किल रहे, फाइलें भी रुकीं, सवाल उठे लेकिन शहर के हित में फैसला लेना ही प्राथमिकता रही. आधे मन से काम करना मेरे स्वभाव में नहीं है. इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे पूरे मन से निभाया है".

विदाई समारोह में जब भावुक हुए कर्मचारी: समारोह में मौजूद निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए. कई कर्मचारियों ने कहा कि "काम के दौरान संवाद बना रहा और फैसलों में टीम को साथ रखा गया. यही वजह रही कि सीमित समय के बावजूद कई अहम काम पूरे किए जा सके. इस दौरान कर्मचारी भावुक भी हो गए और कहा कि जनसेवा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होती, बल्कि शहर के लोगों के लिए काम करना ही असली संतोष होता है". उन्होंने निगम कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया.

"अंत नहीं पड़ाव है": कार्यक्रम के दौरान केक भी काटा गया और सम्मानित भी किया गया. कुछ पल ऐसे भी थे जब तालियों के बीच आंखें नम हो गई. विदाई के वक्त उन्होंने कहा कि "यह अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव है. शहर के लिए आगे भी काम किया जाएगा".

चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आज: बता दें कि आज चंडीगढ़ को अपना नया मेयर मिल जाएगा और यह शहर का 29वां मेयर होगा. इस बार 31 साल पुरानी चुनाव प्रक्रिया बदल जाएगी. पार्षद बैलेट पेपर के जरिए नहीं, बल्कि हाथ उठाकर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे.

