चंडीगढ़ नगर निगम विदाई समारोह में कुछ भावुक पल, जब विदाई में भर आईं मेयर की आंखें, बोलीं- "यह अंत नहीं, एक पड़ाव है"

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम में आयोजित विदाई समारोह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम ही नहीं रहा, बल्कि बीते एक साल की मेहनत और दबाव के साथ-साथ फैसलों का लेखा-जोखा बन गया. जैसे ही कार्यकाल का जिक्र हुआ, माहौल बदल गया और मेयर खुद को रोक नहीं पाईं. उन्होंने कहा कि "यह जिम्मेदारी किसी पद से ज्यादा थी. कई बार हालात मुश्किल रहे, फाइलें भी रुकीं, सवाल उठे लेकिन शहर के हित में फैसला लेना ही प्राथमिकता रही. आधे मन से काम करना मेरे स्वभाव में नहीं है. इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे पूरे मन से निभाया है".

विदाई समारोह में जब भावुक हुए कर्मचारी: समारोह में मौजूद निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए. कई कर्मचारियों ने कहा कि "काम के दौरान संवाद बना रहा और फैसलों में टीम को साथ रखा गया. यही वजह रही कि सीमित समय के बावजूद कई अहम काम पूरे किए जा सके. इस दौरान कर्मचारी भावुक भी हो गए और कहा कि जनसेवा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होती, बल्कि शहर के लोगों के लिए काम करना ही असली संतोष होता है". उन्होंने निगम कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया.

"अंत नहीं पड़ाव है": कार्यक्रम के दौरान केक भी काटा गया और सम्मानित भी किया गया. कुछ पल ऐसे भी थे जब तालियों के बीच आंखें नम हो गई. विदाई के वक्त उन्होंने कहा कि "यह अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव है. शहर के लिए आगे भी काम किया जाएगा".