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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: अकाली दल ने भाजपा से मांगीं 12 सीटें, गठबंधन में सीट बंटवारे पर होगी असली परीक्षा

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान होने के बाद अब दोनों दलों की रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है. 23 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे की होगी. अकाली दल ने इस बार 35 वार्डों में से कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है.

30 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी: चंडीगढ़ अकाली दल के अध्यक्ष चरणजीत सिंह विली ने कहा कि "दोनों पार्टियां परिवार की तरह हैं और मिलकर सभी 35 वार्डों में जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगी. उनका कहना है कि 2016 के नगर निगम चुनाव में जब शहर में 26 वार्ड थे, तब अकाली दल को भाजपा की ओर से 4 सीटें दी गई थीं. अब वार्डों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है, इसलिए पार्टी कम से कम 30 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी चाहती है.12 सीटों की मांग इसी आधार पर रखी गई है. सीटों को लेकर अंतिम फैसला दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत के बाद होगा". वहीं सूत्रों की माने तो भाजपा शिरोमणि अकाली दल को 4 सीट देने के बारे में ही सोच रही है. इसमें सेक्टर 35 सेक्टर 41, जैसे सेक्टर शामिल किए गए हैं.

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव (ETV Bharat)

अकाली दल की 12 सीटों की मांग भाजपा के लिए आसान नहीं होगी. भाजपा के कई मौजूदा पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता पहले से ही अलग-अलग वार्डों से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. यदि भाजपा अकाली दल को बड़ी संख्या में सीटें देती है तो उसे अपने कुछ दावेदारों को पीछे करना पड़ सकता है खासकर, उन वार्डों में स्थिति पेचीदा हो सकती है, जहां भाजपा के मौजूदा पार्षद हैं और पार्टी के भीतर टिकट के कई दावेदार हैं. ऐसे में सीटों का बंटवारा दोनों दलों के बीच बातचीत के साथ-साथ भाजपा के अंदर भी राजनीतिक संतुलन की परीक्षा बनेगा. वहीं चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने सीटों के बंटवारे पर कहा कि "फिलहाल भाजपा नेताओं और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के बीच लगातार बैठकर चल रही हैं. सब सेक्टर और सदस्य की बात को ध्यान में रखते हुए, सीटों का बंटवारा किया जाएगा".

2020 में अलग हुई पार्टियां: भाजपा और अकाली दल इससे पहले भी चंडीगढ़ में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ चुके हैं. साल 2016 के नगर निगम चुनाव में कुल 26 वार्ड थे. उस समय भाजपा ने 22 और अकाली दल ने 4 वार्डों में उम्मीदवार उतारे थे. भाजपा ने 20 सीटें जीती थीं, जबकि अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली थी. हालांकि, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर मतभेद के बाद अकाली दल ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ लिया था. इसके बाद दोनों दलों ने अलग-अलग चुनावी राह अपनाई.

2021 के चुनाव में अकाली दल को मिली थी 1 सीट: साल 2021 के नगर निगम चुनाव में अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था. उस चुनाव में अकाली दल ने 35 में से 19 वार्डों और बसपा ने 16 वार्डों में चुनाव लड़ा था. अकाली दल को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी. भाजपा ने 12, आम आदमी पार्टी ने 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थीं. अकाली दल के टिकट पर जीते पार्षद हरदीप सिंह बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे. इस तरह मौजूदा नगर निगम में अकाली दल का अपना कोई पार्षद नहीं है.



वोटों के बंटवारे को रोकने की रणनीति: भाजपा और अकाली दल के दोबारा साथ आने के पीछे एक बड़ा चुनावी मकसद अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रखना भी माना जा रहा है. भाजपा का शहरी और मध्यम वर्ग के मतदाताओं में आधार रहा है, जबकि अकाली दल को पंजाबी और सिख समुदाय के कुछ इलाकों में समर्थन मिलता रहा है. दोनों दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने पर वोटों का बंटवारा होने की संभावना रहती है. गठबंधन के जरिए दोनों पार्टियां इस स्थिति से बचना चाहती हैं.



कांग्रेस और आप के सामने भी नई चुनौती: भाजपा-अकाली दल के गठबंधन से चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव का मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में गठबंधन का असर केवल सीटों के गणित तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वार्ड स्तर पर उम्मीदवारों की रणनीति और वोटों के समीकरण भी बदल सकते हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि अकाली दल को कितनी सीटें मिलती हैं और भाजपा कितने वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारती है.

