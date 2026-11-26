चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: अकाली दल ने भाजपा से मांगीं 12 सीटें, गठबंधन में सीट बंटवारे पर होगी असली परीक्षा
Chandigarh Municipal Corporation Elections: नगर निगम चुनाव में बीजेपी और अकाली दल मिल कर चुनाव लड़ेंगे. हालांकि अभी उनके बीच सीटों का बंटवारा बाकी है.
Published : November 26, 2026 at 5:39 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान होने के बाद अब दोनों दलों की रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है. 23 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे की होगी. अकाली दल ने इस बार 35 वार्डों में से कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है.
30 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी: चंडीगढ़ अकाली दल के अध्यक्ष चरणजीत सिंह विली ने कहा कि "दोनों पार्टियां परिवार की तरह हैं और मिलकर सभी 35 वार्डों में जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगी. उनका कहना है कि 2016 के नगर निगम चुनाव में जब शहर में 26 वार्ड थे, तब अकाली दल को भाजपा की ओर से 4 सीटें दी गई थीं. अब वार्डों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है, इसलिए पार्टी कम से कम 30 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी चाहती है.12 सीटों की मांग इसी आधार पर रखी गई है. सीटों को लेकर अंतिम फैसला दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत के बाद होगा". वहीं सूत्रों की माने तो भाजपा शिरोमणि अकाली दल को 4 सीट देने के बारे में ही सोच रही है. इसमें सेक्टर 35 सेक्टर 41, जैसे सेक्टर शामिल किए गए हैं.
2020 में अलग हुई पार्टियां: भाजपा और अकाली दल इससे पहले भी चंडीगढ़ में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ चुके हैं. साल 2016 के नगर निगम चुनाव में कुल 26 वार्ड थे. उस समय भाजपा ने 22 और अकाली दल ने 4 वार्डों में उम्मीदवार उतारे थे. भाजपा ने 20 सीटें जीती थीं, जबकि अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली थी. हालांकि, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर मतभेद के बाद अकाली दल ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ लिया था. इसके बाद दोनों दलों ने अलग-अलग चुनावी राह अपनाई.
2021 के चुनाव में अकाली दल को मिली थी 1 सीट: साल 2021 के नगर निगम चुनाव में अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था. उस चुनाव में अकाली दल ने 35 में से 19 वार्डों और बसपा ने 16 वार्डों में चुनाव लड़ा था. अकाली दल को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी. भाजपा ने 12, आम आदमी पार्टी ने 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थीं. अकाली दल के टिकट पर जीते पार्षद हरदीप सिंह बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे. इस तरह मौजूदा नगर निगम में अकाली दल का अपना कोई पार्षद नहीं है.
वोटों के बंटवारे को रोकने की रणनीति: भाजपा और अकाली दल के दोबारा साथ आने के पीछे एक बड़ा चुनावी मकसद अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रखना भी माना जा रहा है. भाजपा का शहरी और मध्यम वर्ग के मतदाताओं में आधार रहा है, जबकि अकाली दल को पंजाबी और सिख समुदाय के कुछ इलाकों में समर्थन मिलता रहा है. दोनों दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने पर वोटों का बंटवारा होने की संभावना रहती है. गठबंधन के जरिए दोनों पार्टियां इस स्थिति से बचना चाहती हैं.
कांग्रेस और आप के सामने भी नई चुनौती: भाजपा-अकाली दल के गठबंधन से चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव का मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में गठबंधन का असर केवल सीटों के गणित तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वार्ड स्तर पर उम्मीदवारों की रणनीति और वोटों के समीकरण भी बदल सकते हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि अकाली दल को कितनी सीटें मिलती हैं और भाजपा कितने वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारती है.
कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने लगाए ये आरोप: चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने भाजपा-अकाली दल के दोबारा गठबंधन को राजनीतिक अवसरवाद करार देते हुए सवाल उठाया कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से नाता तोड़ने वाला अकाली दल अब उसी भाजपा के साथ कैसे आ गया? उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन और उनकी शहादत के बाद दोनों दलों का फिर साथ आना उनकी राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है. लक्की ने आरोप लगाया कि ये गठबंधन जनहित के बजाय राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस भाजपा के दस साल के शासन, महंगाई, टैक्स, पानी के बिल और शहर की अन्य समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएगी. आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने बताया कि चुनाव आते ही भाजपा सतर्क हो जाती है. अपने से कम पार्टी को अपने साथ शामिल करते हुए चुनाव को हर हाल में जीतने की कोशिश में लग जाती है.
इस दिन होगा नगर निगम चुनाव का मतदान: नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 23 दिसंबर को होगा और मतगणना 26 दिसंबर को निर्धारित है. नामांकन प्रक्रिया 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी. ऐसे में दोनों दलों के पास सीटों का बंटवारा तय करने और उम्मीदवारों की घोषणा के लिए सीमित समय है.
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