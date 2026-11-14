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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: कोई लड़ेगा सेब तो कोई कैमरे के निशान पर! निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 184 चुनाव चिह्न जारी

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आयोग ने चुनाव चिह्नों के आरक्षण और आवंटन से संबंधित नियम तय कर दिए हैं. इसके अलावा चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है. राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव की ओर से जारी गजट अधिसूचना में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की अधिकृत जानकारी जमा कराने से लेकर चुनाव चिह्न आवंटित करने तक की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट की गई है.

छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिलेंगे आरक्षित चुनाव चिह्न: राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक चंडीगढ़ में छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को उनके आरक्षित चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. इनमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हैं. इन दलों के अधिकृत उम्मीदवार अपने-अपने पार्टी के आरक्षित चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ सकेंगे. आयोग की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय दलों के अधिकृत उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटन में पार्टी की मान्यता का लाभ मिलेगा. इससे मतदाताओं को भी अपने पसंदीदा राजनीतिक दल के उम्मीदवार की पहचान करने में आसानी होगी.

चंडीगढ़ में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी नहीं: चंडीगढ़ में फिलहाल कोई मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दल नहीं है. हालांकि, दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल निर्धारित शर्तें पूरी करने पर चंडीगढ़ में भी अपने आरक्षित चुनाव चिह्न की मांग कर सकते हैं. ऐसी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए नामांकन के समय 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी. वहीं, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक पर्याप्त होगा. आयोग ने प्रस्तावकों की संख्या को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की है, ताकि नामांकन प्रक्रिया में किसी तरह का भ्रम न रहे. निर्दलीय उम्मीदवारों के पास होंगे 184 चुनाव चिह्न: इस बार निर्दलीय और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के सामने चुनाव चिह्न चुनने के लिए 184 विकल्प होंगे. राज्य चुनाव आयोग ने मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची जारी की है. इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों को शामिल किया गया है. इस सूची में एयर कंडीशनर, अलमारी, सेब, बल्ला, कैमरा, लैपटॉप और प्रेशर कुकर जैसे चुनाव चिह्न भी शामिल हैं. उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद का चुनाव चिह्न प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, किसी चिह्न का आवंटन उसकी उपलब्धता और आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार होगा.