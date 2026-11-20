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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 26 नवंबर से नामांकन, 23 दिसंबर को होगा मतदान

Chandigarh Election 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है. चुनाव आयोग के मुताबिक 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक नामांकन होंगे. 23 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा. 26 दिसंबर को मतगणना होगी. राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि 'चंडीगढ़ नगर निगम के पिछले चुनाव 2021 में हुए थे. हम आगामी चुनाव की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं. राज्य चुनाव आयोग अब चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. चंडीगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है.'

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का शेड्यूल, 23 दिसंबर को वोटिंग: राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर विजय देव ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही चंडीगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.