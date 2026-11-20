चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 26 नवंबर से नामांकन, 23 दिसंबर को होगा मतदान
Chandigarh Election Schedule 2026: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है.
Published : November 20, 2026 at 11:52 AM IST
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है. चुनाव आयोग के मुताबिक 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक नामांकन होंगे. 23 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा. 26 दिसंबर को मतगणना होगी. राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि 'चंडीगढ़ नगर निगम के पिछले चुनाव 2021 में हुए थे. हम आगामी चुनाव की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं. राज्य चुनाव आयोग अब चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. चंडीगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है.'
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का शेड्यूल, 23 दिसंबर को वोटिंग: राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर विजय देव ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही चंडीगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा शेड्यूल:
- 26 नवंबर से शुरू होंगे नामांकन
- 3 दिसंबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख
- 4 दिसंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच
- 7 दिसंबर तक वापस ले सकेंगे नामांकन
- 23 दिसंबर को होगा मतदान
- 26 दिसंबर को होगी मतगणना
- 31 दिसंबर तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया
पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार: चंडीगढ़ प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और सभी विभागों ने चुनाव की तैयारियां पूरी की हैं. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची, ईवीएम, कर्मचारियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की है. चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव कराने के लिए पूरी चुनावी मशीनरी तैयार है.
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