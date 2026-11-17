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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 2026: आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बीजेपी-कांग्रेस में मंथन जारी

Chandigarh Municipal Corporation ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: नगर निगम चुनाव को लेकर शहर की सियासत गरमाने लगी है. दिसंबर में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने नौ उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी तैयारियों में दूसरी पार्टियों के मुकाबले शुरुआती बढ़त बनाने की कोशिश की है. आप के उम्मीदवार अब अपने-अपने वार्डों में लोगों के बीच जाकर संपर्क अभियान शुरू कर सकेंगे. वहीं, मौजूदा समय में नगर निगम की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन में जुटी हैं. दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हर वार्ड से ऐसे चेहरे को मैदान में उतारने की है, जो पार्टी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी मजबूत पकड़ रखता हो.

चंडीगढ़ चुनाव के लिए आप पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट: चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्डों में दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है. आप ने 13 नवंबर को पहली सूची जारी करते हुए नौ वार्डों में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए. इनमें दिलदार सिंह (वार्ड-1), गुरप्रीत कौर लाड्डी (वार्ड-21), अंजू कत्याल (वार्ड-22), ओंकार सिंह औलख (वार्ड-23), कुलदीप कुमार (वार्ड-24), राधिका ढींगरा (वार्ड-25), अजीत सिंह जिंद (वार्ड-27), सतनाम कौर (वार्ड-30) और एडवोकेट अरुण प्रभा खुरचा (वार्ड-32) शामिल हैं.

आंतरिक सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का चयन: पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन नामों को अंतिम रूप दिया गया. आप के प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों का चयन पार्टी की ओर से करवाए गए आंतरिक सर्वे के आधार पर किया गया है. उनके अनुसार, घोषित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन हासिल है और सभी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है. 26 वार्डों में उम्मीदवारों की घोषणा बाकी: आप पार्टी ने अभी 35 में से नौ वार्डों पर ही अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं. शेष 26 वार्डों के लिए पार्टी जल्द अगली सूची जारी कर सकती है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बाकी उम्मीदवारों के नाम दो अलग-अलग सूचियों में घोषित करने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, दूसरी सूची जारी करने की कोई निश्चित तारीख आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है. आप नेतृत्व का दावा है कि पार्टी इस बार पूरी ताकत और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह ने कम से कम 30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. पार्टी का कहना है कि शहर के लोग बेहतर नागरिक सुविधाएं, पारदर्शी प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली व्यवस्था चाहते हैं. भाजपा में भी टिकट को लेकर मंथन जारी: नगर निगम पर मौजूदा समय में भाजपा का कब्जा है. जनवरी 2026 में हुए मेयर चुनाव में भाजपा के सौरभ जोशी मेयर चुने गए थे. ऐसे में पार्टी के सामने नगर निगम की सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है. हालांकि, अभी तक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है. वहीं भाजपा हर वर्ग के साथ बैठक कर रहा है. ये भी पढ़ें- पानीपत-जींद रोड पर सियासी संग्राम: दुष्यंत ने उठाए सवाल तो पंवार ने पेश किए दस्तावेज, गिनाए 184 करोड़ के प्रोजेक्ट के खर्च और काम