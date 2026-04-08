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116 करोड़ की फर्जी FD से हिला चंडीगढ़ नगर निगम, हंगामेदार रही बैठक, हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर भी मचा बवाल

116 करोड़ की फर्जी FD से हिला चंडीगढ़ निगम ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक उस समय अचानक गरमा गई जब 116 करोड़ रुपये की फर्जी FD का मामला उठाया गया. कांग्रेस पार्षदों ने इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया. कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी को छिपाया नहीं जा सकता, पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए. बैठक के दौरान कई बार नारेबाजी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहा. वहीं, मेयर सौरभ जोशी धरने पर बैठ गए. बड़े अफसरों की भूमिका पर उठे सवाल: दरअसल, बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद सचिन गालव ने अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामला दबाया नहीं जा सकता, अकाउंट ब्रांच के वरिष्ठ अफसरों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. "उन्होंने साफ तौर पर CBI जांच की मांग करते हुए पूछा कि निगरानी करने वाले अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. चंडीगढ़ निगम में 116 करोड़ की फर्जी FD को लेकर हंगामा (Etv Bharat) दो कर्मचारियों पर कार्रवाई: अब तक निगम की ओर से दो कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात सामने आई है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इसी मुद्दे पर सदन में बार-बार सवाल उठे. पार्षदों का कहना था, “जब पूरा वित्तीय सिस्टम किसी अधिकारी की निगरानी में चलता है, तो उनकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही?”