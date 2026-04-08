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116 करोड़ की फर्जी FD से हिला चंडीगढ़ नगर निगम, हंगामेदार रही बैठक, हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर भी मचा बवाल

चंडीगढ़ निगम में 116 करोड़ फर्जी FD पर हंगामा हो गया. मामले में CBI जांच की मांग के बीच मेयर धरने पर बैठ गए.

CHANDIGARH FAKE FD SCAM
116 करोड़ की फर्जी FD से हिला चंडीगढ़ निगम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 8, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 5:05 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक उस समय अचानक गरमा गई जब 116 करोड़ रुपये की फर्जी FD का मामला उठाया गया. कांग्रेस पार्षदों ने इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया. कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी को छिपाया नहीं जा सकता, पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए. बैठक के दौरान कई बार नारेबाजी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहा. वहीं, मेयर सौरभ जोशी धरने पर बैठ गए.

बड़े अफसरों की भूमिका पर उठे सवाल: दरअसल, बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद सचिन गालव ने अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामला दबाया नहीं जा सकता, अकाउंट ब्रांच के वरिष्ठ अफसरों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. "उन्होंने साफ तौर पर CBI जांच की मांग करते हुए पूछा कि निगरानी करने वाले अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई.

चंडीगढ़ निगम में 116 करोड़ की फर्जी FD को लेकर हंगामा (Etv Bharat)

दो कर्मचारियों पर कार्रवाई: अब तक निगम की ओर से दो कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात सामने आई है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इसी मुद्दे पर सदन में बार-बार सवाल उठे. पार्षदों का कहना था, “जब पूरा वित्तीय सिस्टम किसी अधिकारी की निगरानी में चलता है, तो उनकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही?”

प्रशासन का दावा: सीनियर डिप्टी मेयर जस्मनप्रीत सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि, "इस पूरे मामले की गहन जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी." उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

धरने पर बैठे मेयर (Etv Bharat)

भाजपा का व्हाइट पेपर और सियासी जवाब: वहीं, भाजपा की ओर से 116 करोड़ के मामले पर व्हाइट पेपर पेश किया गया, जिसमें तारीखों और तथ्यों के साथ जानकारी दी गई है. पार्टी का कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा.

दूसरा मुद्दा भी गरमाया: बैठक के दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षद सेक्टर-45 में मकान तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ भी एकजुट नजर आए. पार्षदों ने कहा कि, "हम मौके पर जाकर विरोध करेंगे और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करेंगे. "

मेयर बैठे धरने पर: हंगामें के बीच मेयर सौरभ जोशी खुद धरने पर बैठ गए. उन्होंने साफ कहा कि, "जब तक हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई नहीं रुकती, मैं यहां से नहीं उठूंगा." पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि, "मेरे इलाके में लोगों के घर टूट रहे हैं, पहले यह बताएं कि आप लोगों के साथ हैं या नहीं?" इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप भी लगे, जिस पर मेयर ने जवाब दिया कि, "हम सभी के साथ खड़े हैं और इसके लिए ऑल पार्टी कमेटी बनाई गई है."

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Last Updated : April 8, 2026 at 5:05 PM IST

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