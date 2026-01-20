ETV Bharat / state

डाडुमाजरा में ऐतिहासिक पहल, CBG प्लांट से बदलेगी शहर की तस्वीर, डंपिंग से स्वच्छ ऊर्जा की ओर चंडीगढ़

डाडुमाजरा में सीबीजी प्लांट से चंडीगढ़ को वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, हरित क्षेत्र और पर्यावरण की नई दिशा मिलेगी.

Chandigarh CBG Plant
डाडुमाजरा में ऐतिहासिक पहल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 9:49 AM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डाडुमाजरा डंपिंग ग्राउंड में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट की स्थापना के लिए भूमि चिन्हांकन किया गया. इस अवसर पर आयोजित समारोह में यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. यह परियोजना न केवल वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के जरिए शहर की ऊर्जा जरूरतों में भी योगदान देगी.

होगा डंपिंग युग का अंत: समारोह को संबोधित करते हुए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा, “लम्बे समय से अवैज्ञानिक तरीके से कचरा डंप करने का दौर अब खत्म होना चाहिए. आज जरूरत है कि हम वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाएं. वर्षों से डाडुमाजरा डंपिंग ग्राउंड चंडीगढ़ के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब इसे स्वच्छ ऊर्जा केंद्र में बदलना शहर के लिए गर्व का विषय है."

Chandigarh CBG Plant
डंपिंग से स्वच्छ ऊर्जा की ओर चंडीगढ़ (ETV Bharat)

28 एकड़ भूमि हुई कचरा मुक्त: प्रशासक ने जानकारी दी कि वर्ष 2019 से शुरू हुए बायो-रिमेडिएशन कार्य के बाद करीब 28 एकड़ भूमि को कचरे से मुक्त किया जा चुका है. इससे क्षेत्र में बदबू, प्रदूषण और पर्यावरणीय जोखिमों में उल्लेखनीय कमी आई है. अब इस भूमि का उपयोग जनहित और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा, जो शहरी विकास की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है.

CBG प्लांट से बदलेगी शहर की तस्वीर (ETV Bharat)

CBG प्लांट की तकनीकी रूपरेखा: इस परियोजना में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अहम भूमिका होगी. इस बारे में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बताया, “यह CBG प्लांट DBFO मॉडल पर स्थापित किया जाएगा, जिससे नगर निगम पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. प्लांट में प्रतिदिन 200 टन अलग किए गए गीले कचरे और 30 टन गोबर को प्रोसेस किया जाएगा. साथ ही प्लांट परिसर के चारों ओर 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी, जो CPCB मानकों के अनुरूप होगी."

हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाएं: प्रशासक ने वन विभाग और नगर निगम को reclaimed भूमि पर व्यापक पौधारोपण और लैंडस्केपिंग योजना तैयार करने के निर्देश दिए. इस योजना में हरित पट्टियां, वॉकिंग व जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेल क्षेत्र और खुले सार्वजनिक स्थान शामिल होंगे.उन्होंने यह भी घोषणा की कि जुलाई 2026 से यहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा.

होगा दोहरी समस्या का समाधान: इस मौके पर मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा, “CBG प्लांट परियोजना कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा, दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान है. करीब 125 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से मीथेन उत्सर्जन में कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी. डाडुमाजरा और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को इससे स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा."

भविष्य के लिए टिकाऊ कदम: डाडुमाजरा में प्रस्तावित CBG प्लांट को डंपिंग से संसाधन पुनर्प्राप्ति और स्वच्छ ऊर्जा की ओर चंडीगढ़ के सफर में एक मील का पत्थर माना जा रहा है. यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए शहर को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और रहने योग्य बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है.

