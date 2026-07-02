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चंडीगढ़ में मानसून तैयारियों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग, जलभराव रोकने पर फोकस, हर बुधवार पार्षदों संग होगी निगम की समीक्षा बैठक

चंडीगढ़: शहर में मानसून के दौरान जलभराव और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियों की निगरानी और तेज कर दी है. इसी कड़ी में बुधवार को चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने वार्ड नंबर 1, 2, 33, 34 और 35 के पार्षदों व अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और मानसून तैयारियों की समीक्षा की.

जलभराव रोकने के इंतजाम पर जोर: बैठक में बरसाती नालों की सफाई, जलभराव की रोकथाम, सड़कों की मरम्मत और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानसून से जुड़े सभी जरूरी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

पार्षदों ने रखीं वार्डों की समस्याएं: बैठक में पार्षद महेशिंदर सिंह सिद्धू, जसविंदर कौर और कंवरजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की जनसमस्याओं, लंबित कार्यों और नागरिकों से मिल रही शिकायतों को अधिकारियों के सामने रखा. अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया.