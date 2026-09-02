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चंडीगढ़ के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, घर-घर जाकर फ्री इलाज करेगी मोबाइल मेडिकल टीम, आयुष डॉक्टर भी करेंगे होम विजिट

चंडीगढ़ में उन बुजुर्गों के लिए मेडिकल सेवा शुरू की गई है, जो बढ़ती उम्र के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पाते. नगमा सिंह की रिपोर्ट.

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CHANDIGARH MOBILE MEDICAL TEAM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2026 at 12:17 PM IST

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चंडीगढ़: उम्र बढ़ने के साथ अस्पताल तक पहुंचना बुजुर्गों के लिए अक्सर बड़ी चुनौती बन जाती है. इसी परेशानी को कम करने के लिए जीएमएसएच-16 ने 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर-घर स्वास्थ्य सेवा शुरू की है. अब बुजुर्गों को हर छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्या के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी. अस्पताल की मोबाइल मेडिकल टीम उनके घर पहुंचकर जांच और जरूरी उपचार उपलब्ध कराएगी. इसे लेकर चंडीगढ़ के हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर सुमन सिंह ने विस्तार से बताया.

बुजुर्गों के स्वास्थ्य की फ्री में जांच करेगी चंडीगढ़ मोबाइल मेडिकल टीम: डॉक्टर सुमन सिंह ने बताया कि "इस जेरियाट्रिक केयर सेवा के तहत डॉक्टर के साथ नर्स, फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की टीम घर-घर जाकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच करेगी. उन्हें जरूरत के अनुसार दवाइयां, ड्रेसिंग, सामान्य जांच और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. गंभीर स्थिति सामने आने पर डॉक्टर मरीज को अस्पताल में उपचार की सलाह देंगे."

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चंडीगढ़ में घर-घर जाकर बुजुर्गों का फ्री इलाज करेगी मोबाइल मेडिकल टीम (ETV Bharat)

एंबुलेंस की विशेष व्यवस्था: मोबाइल टीम के लिए विशेष एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है. इसमें जरूरी जांच उपकरण उपलब्ध रहेंगे, ताकि डॉक्टर मौके पर ही मरीज की स्थिति का प्राथमिक आकलन कर सकें. जरूरत पड़ने पर परिजनों को भी आगे के उपचार के संबंध में सलाह दी जाएगी.

सिर्फ उपचार ही नहीं, खान-पान की भी दी जाएगी सलाह: डॉक्टर सुमन सिंह ने बताया कि "जेरियाट्रिक केयर में केवल एलोपैथिक उपचार ही शामिल नहीं है. खान-पान, दिनचर्या और योग को लेकर भी बुजुर्गों को सलाह दी जाएगी. इसका उद्देश्य दवाइयों के साथ उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली को बेहतर बनाना है."

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जानें डॉक्टरों की टीम में कौन शामिल होंगे और उनका काम क्या रहेगा (ETV Bharat)

आयुष और होम्योपैथी की सुविधा भी: जीएमएसएच-32 में एडवांस्ड एंड एल्डरली मेडिसिन क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां बुजुर्गों की जटिल और पुरानी बीमारियों की जांच और उपचार किया जा रहा है. क्लिनिक में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और अन्य उम्र संबंधी बीमारियों की देखभाल पर जोर है. आयुष विभाग की टीम भी बुजुर्गों को आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं देगी.

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इन नंबरों पर बुजुर्ग मेडिकल टीम से संपर्क कर सकते हैं (ETV Bharat)

बुजुर्गों का समय पर इलाज करना मकसद: डॉक्टर सुमन ने बताया कि "इस सेवा का मकसद बुजुर्गों को समय पर इलाज और नियमित देखभाल उनके घर के करीब उपलब्ध कराना है. खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जिनके लिए अस्पताल तक आना-जाना मुश्किल होता है."

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