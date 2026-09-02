ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, घर-घर जाकर फ्री इलाज करेगी मोबाइल मेडिकल टीम, आयुष डॉक्टर भी करेंगे होम विजिट

CHANDIGARH MOBILE MEDICAL TEAM ( ETV Bharat )