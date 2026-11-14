चंडीगढ़ मिलिट्री फेस्टिवल में जवानों ने साझा किए ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव, बताया कैसे दुश्मनों के ड्रोन को किया ढेर
Chandigarh Military Festival 2026: चंडीगढ़ मिलिट्री फेस्टिवल में जवानों ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई और ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव साझा किए.
Published : November 14, 2026 at 3:48 PM IST
चंडीगढ़: सुखना लेक पर आयोजित मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार सेना के हथियारों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अनुभव लोगों के आकर्षण का केंद्र बने. भारतीय सेना के जवानों ने यहां पहुंचने वाले लोगों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की ओर से भेजे गए ड्रोन को किस तरह निशाना बनाकर मार गिराया गया था. जवानों ने उस समय इस्तेमाल किए गए हथियारों और सैन्य तकनीक के बारे में भी जानकारी साझा की. उनके अनुभव सुनकर लोगों को सेना की एयर डिफेंस क्षमता और ऑपरेशन के दौरान अपनाई गई रणनीति को करीब से समझने का मौका मिला.
चंडीगढ़ में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2026: फेस्टिवल में सेना की ओर से विशेष प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कई तरह के हथियार और सैन्य उपकरण रखे गए. इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. प्रदर्शनी में सेना के जवान खुद मौजूद रहे और लोगों को उपकरणों की बनावट, इस्तेमाल और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में समझाते नजर आए.
बच्चों ने जवानों से पूछे हथियारों से जुड़े सवाल: प्रदर्शनी में स्कूलों से पहुंचे बच्चों का उत्साह देखने लायक था. बच्चों ने सैन्य हथियारों और उपकरणों को नजदीक से देखा और जवानों से उनके इस्तेमाल के बारे में सवाल पूछे. जवानों ने भी उन्हें सरल तरीके से बताया कि अलग-अलग सैन्य उपकरण किस काम आते हैं और देश की सुरक्षा में उनकी क्या भूमिका होती है.
जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन को मार गिराने की जानकारी ने भी लोगों का ध्यान खींचा. जवानों ने बताया कि दुश्मन के ड्रोन से निपटने के लिए किस तरह आधुनिक हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल किया गया. इससे लोगों को यह समझने का अवसर मिला कि हवाई खतरों से निपटने में सेना की एयर डिफेंस व्यवस्था कितनी अहम भूमिका निभाती है.
दर्शकों को दी हथियारों की जानकारी: फेस्टिवल में केवल हथियारों की प्रदर्शनी ही नहीं, बल्कि सैन्य इतिहास, देश की सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. आयोजन का उद्देश्य आम लोगों, खासकर युवाओं और बच्चों को भारतीय सेना की भूमिका, उसके अनुभवों, वीरता और रक्षा क्षमताओं से परिचित कराना है. सेना के जवानों से सीधे बातचीत और हथियारों को करीब से देखने का मौका मिलने से प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों की दिलचस्पी बनी रही.
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