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चंडीगढ़ मिलिट्री फेस्टिवल में जवानों ने साझा किए ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव, बताया कैसे दुश्मनों के ड्रोन को किया ढेर

Chandigarh Military Festival 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सुखना लेक पर आयोजित मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार सेना के हथियारों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अनुभव लोगों के आकर्षण का केंद्र बने. भारतीय सेना के जवानों ने यहां पहुंचने वाले लोगों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की ओर से भेजे गए ड्रोन को किस तरह निशाना बनाकर मार गिराया गया था. जवानों ने उस समय इस्तेमाल किए गए हथियारों और सैन्य तकनीक के बारे में भी जानकारी साझा की. उनके अनुभव सुनकर लोगों को सेना की एयर डिफेंस क्षमता और ऑपरेशन के दौरान अपनाई गई रणनीति को करीब से समझने का मौका मिला.

चंडीगढ़ में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2026: फेस्टिवल में सेना की ओर से विशेष प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कई तरह के हथियार और सैन्य उपकरण रखे गए. इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. प्रदर्शनी में सेना के जवान खुद मौजूद रहे और लोगों को उपकरणों की बनावट, इस्तेमाल और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में समझाते नजर आए.