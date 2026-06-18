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चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर कैशियर हत्याकांड, भागने की कोशिश में दो आरोपी एनकाउंटर में घायल, दोनों के पैरों में लगी गोलियां

सन्नी को दो और आर्यन को एक गोली लगी: ऑपरेशन सेल के इंचार्ज हरिंदर सिंह सेखों और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों के एनकाउंटर में हत्यारोपी सन्नी मेहरा की टांग में दो और आर्यन की टांग में एक गोली लगी है. घायल हत्यारोपी फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन हैं, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है.

आरोपियों ने फरार होने का प्रयास किया: दरअसल, आज सुबह करीब पांच बजे जब पुलिस चंडीगढ़ में दाखिल होकर सेक्टर-25 व गांव धनास स्थित जंगली क्षेत्र के बीच से गुजरने वाली सड़क पर पहुंची, उसी दौरान हत्यारोपियों ने फरार होने का प्रयास किया. पुलिस की चेतावनी और अन्य प्रयासों के बाद भी जब आरोपी नहीं रूके तो पुलिसकर्मियों को उन पर गोलियां चलानी पड़ी. इस एनकाउंटर में दोनों आरोपियों की टांग में गोली लगी है. घायल हत्यारोपियों की पहचान सन्नी मेहरा और आर्यन के रूप में हुई है.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-11 के श्री कुमार मेडिकल स्टोर के कैशियर जानकी दास के हत्या मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने दो आरोपियों का एनकाउंटर किया है. यह घटना आज गुरुवार को उस समय हुई, जब चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमें आरोपियों को जम्मू-कश्मीर से चंडीगढ़ लेकर लौट रही थी.

मेडिकल स्टोर कैशियर हत्याकांड (ETV Bharat)

पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराने पर छीनी पिस्टल: पुलिस के अनुसार जिस गाड़ी में पुलिसकर्मी हत्यारोपियों को ला रहे थे, धनास व चित्तकारा स्कूल के टर्न के पास जंगल के बीच की सड़क पर वह गाड़ी पेड़ से टकरा गई. उसी दौरान दोनों हत्यारोपियों ने मौके का फायदा उठाकर एक पुलिसकर्मी से उसकी पिस्टल छीन ली. हत्यारोपी पुलिसकर्मियों पर दो राउंड फायरिंग कर फरार होने लगे. जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें हत्यारोपियों को तीन गोलियां लगी. वहीं, पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराने का कारण कई दिन से ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होना बताया जा रहा है. क्योंकि वारदात के बाद से पुलिस टीम लगातार जम्मू-कश्मीर व अन्य ठिकानों पर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में लगी हुई थी. हादसे में ड्राइवर पुलिसकर्मी को गर्दन व अन्य शारीरिक हिस्सों पर चोटें आई.

हत्यारोपियों की फोटो आई थी सामने: वारदात के बाद हत्यारोपियों की अलग-अलग जगहों से फोटो सामने आई थी. वारदात में तीन आरोपी शामिल थे, जिन्होंने गांव कजहेड़ी की एक नाई की दुकान में कपड़े बदले थे और फिर सेक्टर-43 के बस अड्‌डे की ओर चले गए थे. वहीं, घटना की जिम्मेदारी लेने का एक ऑडियो भी सामने आया था. ऑडियो में बोलने वाले शख्स ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों बताया. उसने कहा कि "मैं गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों बोल रहा हूं. ब्रदर्स मेडिकल में जो मर्डर हुआ, उसकी जिम्मेदारी मैं, मेरा भाई राणा ढिल्लों लेते हैं. हमने जिसे भी अब फोन किया, अगर उसने इस पर गौर नहीं किया तो उसके दिमाग में गोली मारेंगे. कुमार मेडिकल स्टोर में जो बैठता है या कोई काम करता है, वह अपनी तैयारी रखे. लॉरेंस की मदद करने वालों का नुकसान करेंगे."

मृतक की पत्नी बोली सब खत्म हुआ: वहीं, जान गंवाने वाले जानकी दास की पत्नी हीना ने कहा कि, " हमारे साथ नाजायज किया गया है. मेरे पति की किसी से कोई रंजिश नहीं थी. मेरे पति ने किसी से कभी झगड़ा नहीं किया था, वह केवल कमाने के लिए यहां आए थे लेकिन सबकुछ खत्म हो गया है.

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