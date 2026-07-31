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चंडीगढ़ नगर निगम बैठक में पानी और टेंडरों पर बवाल, मुफ्त पानी के वादे पर कांग्रेस का हंगामा

चंडीगढ़ नगर निगम बैठक में पानी और टेंडरों पर बवाल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक गुरुवार को हंगामेदार रही. बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने चुनाव के दौरान किए गए 20 लीटर मुफ्त पानी के वादे को लागू करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन और सत्तापक्ष से जवाब मांगा. इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद और मेयर भी सदन में मौजूद रहे. कांग्रेस का कहना था कि चुनावी घोषणा के बावजूद अब तक शहरवासियों को मुफ्त पानी की सुविधा नहीं मिल पाई है. भाजपा ने भी अफसरों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: सदन में विपक्ष के साथ-साथ भाजपा के पार्षदों ने भी नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए. भाजपा के वरिष्ठ पार्षद एवं पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कंवर राणा ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "उनके क्षेत्र में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर कई बार जारी किए गए, लेकिन कोई ठेकेदार सामने नहीं आया. आखिर बार-बार टेंडर जारी करने की नौबत क्यों आ रही है." चंडीगढ़ नगर निगम बैठक (ETV Bharat) जलभराव और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल: कंवर राणा ने चीफ इंजीनियर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "शहर में सड़कों और गलियों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी नहीं हो रही. हाल की बारिश में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही और सेक्टर-45 की मोटर मार्केट लंबे समय तक पानी में डूबी रही. सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई दिखाई दी, जबकि विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं."