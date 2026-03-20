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चंडीगढ़ नगर निगम में गूंजी परंपरा की नई धुन, विक्रम संवत नव वर्ष का पहली बार भव्य आयोजन

चंडीगढ़ नगर निगम में नव वर्ष का आयोजन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के नगर निगम दफ्तर में गुरुवार को पहली बार विक्रम संवत नव वर्ष का आयोजन किया गया. इस अनूठी पहल की शुरुआत मेयर सौरभ जोशी द्वारा की गई, जिसे प्रशासनिक परंपराओं में एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है. कार्यक्रम में निगम के अधिकारी, पार्षद और कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिससे माहौल उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया. मेयर का संदेश: मेयर सौरभ जोशी ने सभी उपस्थित लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, "चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है और यह नई शुरुआत का प्रतीक है." उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और प्रशासनिक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि, "उनकी सोच आज भी समाज और शासन को प्रेरित करती है." उन्होंने इसे केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर बताया. विक्रम संवत नव वर्ष का पहली बार भव्य आयोजन (ETV Bharat)