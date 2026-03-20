चंडीगढ़ नगर निगम में गूंजी परंपरा की नई धुन, विक्रम संवत नव वर्ष का पहली बार भव्य आयोजन
चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर सौरभ जोशी ने पहली बार विक्रम संवत नव वर्ष मनाया.
Published : March 20, 2026 at 1:23 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के नगर निगम दफ्तर में गुरुवार को पहली बार विक्रम संवत नव वर्ष का आयोजन किया गया. इस अनूठी पहल की शुरुआत मेयर सौरभ जोशी द्वारा की गई, जिसे प्रशासनिक परंपराओं में एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है. कार्यक्रम में निगम के अधिकारी, पार्षद और कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिससे माहौल उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया.
मेयर का संदेश: मेयर सौरभ जोशी ने सभी उपस्थित लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, "चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है और यह नई शुरुआत का प्रतीक है." उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और प्रशासनिक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि, "उनकी सोच आज भी समाज और शासन को प्रेरित करती है." उन्होंने इसे केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर बताया.
स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति अपील: इस मौके पर मेयर ने शहरवासियों से अपील की कि वे नव वर्ष को केवल मनाने तक सीमित न रखें, बल्कि शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. उन्होंने विशेष रूप से साफ-सफाई, कचरे के पृथक्करण (सेग्रीगेशन) और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने पर जोर दिया. उनका कहना था कि सामूहिक प्रयासों से चंडीगढ़ को और अधिक स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाया जा सकता है.
नई परंपरा की ओर बढ़ता प्रशासन: कार्यक्रम में जॉइंट कमिश्नर डॉ. हिमांशु गुप्ता, कई पार्षद, पूर्व मेयर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. यह पहला अवसर था जब नगर निगम कार्यालय में इस तरह विक्रम संवत मनाया गया. इसे एक नई परंपरा की शुरुआत माना जा रहा है, जहां प्रशासन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.
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