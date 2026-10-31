चंडीगढ़ में छठ पूजा की तैयारियों को मंजूरी, कॉलोनियों और गांवों में होंगे विशेष इंतजाम
Chandigarh Chhath Puja: चंडीगढ़ नगर निगम ने छठ पूजा व्यवस्थाओं को मंजूरी दी. निगम की ओर से कॉलोनियों और गांवों में खास व्यवस्था की जाएगी.
Published : October 31, 2026 at 8:44 AM IST
चंडीगढ़: शहर की विभिन्न कॉलोनियों और गांवों में छठ पूजा 2026 के आयोजन को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. शुक्रवार को मेयर सौरभ जोशी की अध्यक्षता में हुई फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) की बैठक में पूजा स्थलों पर जरूरी व्यवस्थाएं करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा.
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निगम करेगा व्यवस्था: नगर निगम की ओर से छठ पूजा के निर्धारित स्थलों पर सफाई और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. निगम का उद्देश्य श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचाना है. बैठक में अधिकारियों ने छठ पूजा के आयोजन को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं और तैयारियों पर विचार किया.
शौचालयों की मरम्मत और सैनिटेशन बूथ पर खर्च होंगे लाखों: इसके साथ ही गांव बडहेड़ी और सेक्टर-41 में सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक की मरम्मत पर 9.97 लाख रुपये खर्च होंगे. सेक्टर-44 के एसएसके में सफाई कर्मचारियों के लिए सैनिटेशन बूथ बनाया जाएगा, जिस पर 32.45 लाख रुपये की लागत आएगी. सेक्टर-18-डी में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के पीछे बूथ नंबर-24 के पास शौचालय नवीनीकरण के लिए 16.60 लाख रुपये और सेक्टर-37-डी की राजीव मार्केट में पुराने शौचालय की मरम्मत के लिए 18.69 लाख रुपये मंजूर किए गए.
मनीमाजरा की ग्रीन बेल्ट का होगा सौंदर्यीकरण: वहीं, इंदिरा कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट में एलईडी लाइट, म्यूजिक सिस्टम और अन्य सुविधाओं वाला फाउंटेन लगाया जाएगा. इस पर 12.03 लाख रुपये खर्च होंगे. वहीं, टोर वॉल, रेलिंग, गेट और वॉकिंग ट्रैक की मरम्मत व पेंटिंग के लिए 13.04 लाख रुपये मंजूर किए गए.
दिसंबर में सजेगा गुलदाउदी शो: एफएंडसीसी ने दिसंबर 2026 में गुलदाउदी शो आयोजित करने के लिए 29.83 लाख रुपये का बजट मंजूर किया. इसके अलावा मनीमाजरा सेक्टर-13 में सरकारी मॉडल मिडिल स्कूल के सामने पेवर ब्लॉक सड़क बनाने पर 17.52 लाख रुपये खर्च होंगे. सेक्टर-37 और 38 में लाइटें लगाने के लिए 20.25 लाख रुपये मंजूर किए गए. निगम के इन फैसलों से छठ पूजा की व्यवस्थाओं के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा.
बैठक में ये रहे शामिल: बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, कमेटी सदस्य हरजीत सिंह, जसबीर सिंह बंटी, योगेश ढींगरा और राजिंदर कुमार शर्मा ऑनलाइन शामिल हुए. विशेष आयुक्त हरप्रीत सिंह सूदन सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास, मरम्मत और सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
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