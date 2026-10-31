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चंडीगढ़ में छठ पूजा की तैयारियों को मंजूरी, कॉलोनियों और गांवों में होंगे विशेष इंतजाम

चंडीगढ़ में छठ पूजा की तैयारियों को मंजूरी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: शहर की विभिन्न कॉलोनियों और गांवों में छठ पूजा 2026 के आयोजन को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. शुक्रवार को मेयर सौरभ जोशी की अध्यक्षता में हुई फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) की बैठक में पूजा स्थलों पर जरूरी व्यवस्थाएं करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निगम करेगा व्यवस्था: नगर निगम की ओर से छठ पूजा के निर्धारित स्थलों पर सफाई और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. निगम का उद्देश्य श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचाना है. बैठक में अधिकारियों ने छठ पूजा के आयोजन को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं और तैयारियों पर विचार किया.