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जंगल में वेंडिंग जोन कैसे चलेगा? चंडीगढ़ मेयर सौरभ जोशी ने सेक्टर-52/53 की साइट पर उठाए सवाल

चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-52/53 में बनाए गए स्ट्रीट वेंडिंग जोन को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं. वेंडरों की शिकायतों के बाद मेयर सौरभ जोशी अचानक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और मौके की स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने साइट की उपयुक्तता और वेंडरों के कारोबार की संभावनाओं पर अधिकारियों से जानकारी ली.

ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मेयर: मेयर सौरभ जोशी के साथ संयुक्त आयुक्त डॉ. हिमांशु गुप्ता भी मौजूद रहे. मौके पर वेंडिंग जोन का एक बड़ा हिस्सा खाली और जंगलनुमा दिखाई दिया. इस स्थिति को देखकर मेयर ने संबंधित अधिकारियों से साइट के चयन और मौजूदा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली.

"जहां ग्राहक नहीं, वहां रोजी-रोटी कैसे चलेगी": इस दौरान मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि, "वेंडिंग जोन केवल जगह तय कर देने से सफल नहीं हो सकता. जहां पर्याप्त आबादी, बाजार और ग्राहकों की आवाजाही नहीं है, वहां वेंडर अपना कारोबार कैसे चला पाएंगे? वेंडरों की रोजी-रोटी के लिए स्थान का व्यावहारिक होना जरूरी है. वेंडिंग जोन तय करते समय आसपास की आबादी, बाजार और लोगों की आवाजाही जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए."

कागजों से नहीं, जमीन पर दिखे असर: मेयर ने कहा कि, "किसी स्थान को कागजों में वेंडिंग जोन घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है. वेंडरों को ऐसी जगह मिलनी चाहिए, जहां वे नियमित रूप से अपना रोजगार चला सकें. यदि आसपास घर, बाजार या पर्याप्त ग्राहक नहीं हैं तो दुकान लगाने के बावजूद कारोबार प्रभावित हो सकता है. योजना बनाते समय वेंडरों की आजीविका को प्राथमिकता के साथ देखा जाना चाहिए."