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जंगल में वेंडिंग जोन कैसे चलेगा? चंडीगढ़ मेयर सौरभ जोशी ने सेक्टर-52/53 की साइट पर उठाए सवाल

चंडीगढ़ के सेक्टर-52/53 वेंडिंग जोन का मेयर ने निरीक्षण किया. इस दौरान साइट की उपयुक्तता पर सवाल उठाए और वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए.

Chandigarh Mayor Saurabh Joshi Questions Sector 52/53 Vending Zone
चंडीगढ़ मेयर सौरभ जोशी ने सेक्टर-52/53 की साइट पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2026 at 2:14 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-52/53 में बनाए गए स्ट्रीट वेंडिंग जोन को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं. वेंडरों की शिकायतों के बाद मेयर सौरभ जोशी अचानक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और मौके की स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने साइट की उपयुक्तता और वेंडरों के कारोबार की संभावनाओं पर अधिकारियों से जानकारी ली.

ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मेयर: मेयर सौरभ जोशी के साथ संयुक्त आयुक्त डॉ. हिमांशु गुप्ता भी मौजूद रहे. मौके पर वेंडिंग जोन का एक बड़ा हिस्सा खाली और जंगलनुमा दिखाई दिया. इस स्थिति को देखकर मेयर ने संबंधित अधिकारियों से साइट के चयन और मौजूदा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली.

"जहां ग्राहक नहीं, वहां रोजी-रोटी कैसे चलेगी": इस दौरान मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि, "वेंडिंग जोन केवल जगह तय कर देने से सफल नहीं हो सकता. जहां पर्याप्त आबादी, बाजार और ग्राहकों की आवाजाही नहीं है, वहां वेंडर अपना कारोबार कैसे चला पाएंगे? वेंडरों की रोजी-रोटी के लिए स्थान का व्यावहारिक होना जरूरी है. वेंडिंग जोन तय करते समय आसपास की आबादी, बाजार और लोगों की आवाजाही जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए."

कागजों से नहीं, जमीन पर दिखे असर: मेयर ने कहा कि, "किसी स्थान को कागजों में वेंडिंग जोन घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है. वेंडरों को ऐसी जगह मिलनी चाहिए, जहां वे नियमित रूप से अपना रोजगार चला सकें. यदि आसपास घर, बाजार या पर्याप्त ग्राहक नहीं हैं तो दुकान लगाने के बावजूद कारोबार प्रभावित हो सकता है. योजना बनाते समय वेंडरों की आजीविका को प्राथमिकता के साथ देखा जाना चाहिए."

वैकल्पिक जगह तलाशने के निर्देश: निरीक्षण के दौरान मेयर ने अधिकारियों को सेक्टर-52/53 की मौजूदा व्यवस्था का व्यावहारिक आकलन करने के निर्देश दिए. उन्होंने ऐसे वैकल्पिक स्थान तलाशने को कहा, जहां लोगों की आवाजाही अधिक हो और वेंडरों को ग्राहक मिल सकें. स्थायी समाधान होने तक प्रभावित वेंडरों के लिए अंतरिम व्यवस्था की संभावनाएं तलाशने को भी कहा गया.

नगर निगम सदन में उठेगा मामला: मेयर ने कहा कि, "सेक्टर-52/53 वेंडिंग जोन का मुद्दा आगामी नगर निगम जनरल हाउस की बैठक में रखा जाएगा. सदन में वेंडरों की स्थिति, स्थान की उपयुक्तता और वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी. रोजगार, स्वच्छता, ट्रैफिक और आम लोगों की सुविधा को साथ लेकर व्यावहारिक समाधान निकालना जरूरी है. इसके बाद आगे की व्यवस्था पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा."

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