ETV Bharat / state

“सड़कें हमने बनाईं, क्रेडिट विपक्ष ले रहा”... चंडीगढ़ मेयर हरप्रीत कौर का बड़ा बयान, कार्यकाल खत्म होने से पहले सियासी घमासान तेज

चंडीगढ़ मेयर हरप्रीत कौर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ मेयर हरप्रीत कौर बबला का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले शहर के विकास कार्यों और विशेष रूप से सड़क निर्माण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. मेयर बबला ने अपने एक साल के कार्यकाल पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, "नगर निगम की कमान संभालने से पहले इसकी हालत बेहद खस्ता थी, लेकिन समर्पित प्रयासों के चलते स्थिति में काफी सुधार आया है." विपक्ष सोशल मीडिया पर श्रेय लेने में जुटा: मेयर ने आगे बताया कि, "नगर निगम पिछले एक साल से सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों को लेकर निशाने पर था. मानसून के दौरान कई जगह सड़कों की जर्जर हालत ने नागरिकों को परेशान किया था, जिसके चलते विपक्ष ने मेयर और भाजपा पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी. अब जब अधिकांश सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, तो भाजपा नेतृत्व और नगर निगम की मेहनत का श्रेय विपक्ष सोशल मीडिया पर लेने में जुट गया है." चंडीगढ़ मेयर हरप्रीत कौर का बड़ा बयान (ETV Bharat) मेयर का दावा: मेयर हरप्रीत कौर बबला ने दावा किया कि, "जो विकास कार्य पांच साल में होने थे, उन्हें उन्होंने मात्र दस महीने में पूरा किया है. विपक्ष ने हर कदम पर अड़चनें डालीं-चाहे सड़क निर्माण की बात हो या अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की. अब जब सड़कें तैयार हो चुकी हैं, विपक्ष फोटो खिंचवाकर जनता के सामने खुद को श्रेय देने की कोशिश कर रहा है."