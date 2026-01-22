ETV Bharat / state

चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले सियासी संग्राम, नामांकन से पहले कांग्रेस,आप, भाजपा में हलचल तेज

चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस, आप और भाजपा में रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है.

Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले सियासी संग्राम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 22, 2026 at 9:26 AM IST

5 Min Read
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया है. मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल अंतिम रणनीति को लेकर सक्रिय हो गए हैं. हर दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुटा है और शहर की राजनीति में अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं.

कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी: कांग्रेस पार्टी में मेयर चुनाव को लेकर लगातार मंथन चल रहा है. हाल ही में चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी की बैठक में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने या न देने पर गहन चर्चा हुई. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की और सांसद मनीष तिवारी को अधिकृत किया गया कि वे आगे की रणनीति तय करें और जरूरत पड़ने पर अंतिम फैसला लें.

आप समर्थन नहीं मांगे तो उतारे जाएंगे उम्मीदवार: कांग्रेस की बैठक में यह राय सामने आई कि यदि आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन मांगने आगे नहीं आती है, तो कांग्रेस अपने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए उम्मीदवार उतार सकती है. पार्टी का मानना है कि बिना स्पष्ट समझौते के किसी भी तरह का समर्थन देना भविष्य में राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है.

कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद भी आए सामने: मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद भी खुलकर दिखाई दिए. बैठक में आधे से ज्यादा पार्षदों के शामिल न होने से पार्टी में असंतोष की स्थिति साफ नजर आई. इसे गंभीरता से लेते हुए सांसद मनीष तिवारी ने मोर्चा संभाला और अपने आवास पर अलग से बैठक बुलाने का फैसला किया, ताकि सभी पार्षदों और नेताओं से सीधे संवाद किया जा सके.

मनीष तिवारी के घर देर रात तक मंथन: कांग्रेस के सभी पार्षद सांसद मनीष तिवारी के आवास पर इकट्ठा हुए, जहां देर रात तक मेयर चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होती रही. बताया जा रहा है कि इस दौरान संभावित उम्मीदवारों के नामों के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल की संभावनाओं पर भी विस्तार से विचार किया गया.

एचएस लक्की ने गठबंधन पर स्थिति की साफ: आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है. प्रेस वार्ता में उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया. भाजपा को रोकने के लिए सीट एडजस्टमेंट जैसे विकल्पों पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

आम आदमी पार्टी की स्थिति, एकजुट दिखे पार्षद: आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दावा किया है कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है. पार्टी के सभी 11 पार्षद इस समय शहर से बाहर हैं, लेकिन वे वीरवार को होने वाले नामांकन में हिस्सा लेंगे. फिलहाल उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है और अंतिम फैसला सामूहिक सहमति से लिया जाएगा.

कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दावा: आम आदमी पार्टी के पार्षद ने यह भी साफ किया कि इस बार मेयर चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जाएगा. पार्टी की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. इसके अलावा उन्होंने यह भी खुलासा किया कि भाजपा के कुछ पार्षदों से बातचीत चल रही है और जल्द ही किसी पार्षद के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की संभावना है.

भाजपा में भी तेज हुई अंदरूनी हलचल:भाजपा की ओर से भी तैयारियां तेज हैं, लेकिन पार्टी के भीतर मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. कई भाजपा पार्षद मेयर पद के लिए खुद को उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है.

विनोद तावड़े पहुंचे चंडीगढ़, बैठकों का दौर जारी: भाजपा हाईकमान ने स्थिति को संभालने के लिए वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक विनोद तावड़े को चंडीगढ़ भेजा है.वे लगातार भाजपा पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं और उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही भाजपा अपने मेयर और अन्य पदों के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है.

कुल मिलाकर नामांकन शुरू होने से ठीक पहले चंडीगढ़ की राजनीति पूरी तरह गरमा चुकी है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल बनता है या नहीं, भाजपा अंदरूनी मतभेदों से कैसे निपटती है और कौन से चेहरे मैदान में उतरते हैं,इन सभी सवालों के जवाब जल्द मिल सकते हैं. चंडीगढ़ मेयर चुनाव की दिशा और दशा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है.

संपादक की पसंद

