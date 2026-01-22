चंडीगढ़ मेयर चुनावः AAP-कांग्रेस का टूटा गठबंधन, अलग-अलग लड़ेंगे चुनाव, भाजपा की राह हुई आसान
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले AAP-कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है. दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ेगी.
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ गठबंधन करने की घोषणा की थी, हालांकि अब दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि, "पार्टी तीनों पदों – मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर – के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी." ऐसे में भाजपा की राह चुनाव को लेकर आसान हो गई है.
AAP ने भी अलग राह चुनी: इधर, AAP ने भी स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी. पार्टी के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि, "आम आदमी पार्टी केवल अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी. देश को लूटने वाली दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ ही AAP आम आदमी की आवाज है."
उम्मीदवारों की घोषणा: इसके साथ ही AAP ने मेयर पद के लिए योगेश ढींगरा, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए मुन्नवर खान और डिप्टी मेयर के लिए जसविंदर कौर का नाम घोषित किया. वहीं, कांग्रेस ने मेयर पद के लिए गुरप्रीत गाबी, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए सचिन गालिब और डिप्टी मेयर के लिए निर्मला देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है.
सुरक्षा और पार्षदों की व्यवस्था: AAP को पार्षदों की दलबदली का शक है. इसलिए सभी 11 AAP पार्षदों को रोपड़ के एक होटल में रखा गया है और उनके मोबाइल बंद कर दिए गए हैं. चुनाव तक उन्हें शहर से बाहर रखा जाएगा.नामांकन के समय केवल उन्हीं पार्षदों को लाया जाएगा जो मतदान या प्रस्तावित नामांकन में शामिल होंगे.
आखिर क्यों टूटा गठबंधन: जानकारों की मानें तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नॉमिनेशन की प्रक्रिया से पहले ही टूट गया था. पंजाब विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की वजह से होने वाले संभावित नुकसान के चलते दोनों ही पार्टियां गठबंधन की मौखिक सहमति देने के बावजूद औपचारिक ऐलान करने से पहले ही अलग हुई. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पंजाब यूनिट का दबाव भी इस गठबंधन के ना होने के पीछे की वजह माना जा रहा है क्योंकि अगर ये गठबंधन होता तो दोनों ही पार्टियों को अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच सफाई देना मुश्किल हो जाता.
जानिए क्या है चुनावी गणित: नगर निगम में कुल 35 पार्षद और 1 सांसद की वोटिंग होगी. मेयर बनने के लिए 19 वोट जरूरी है. मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 18, AAP के पास 11 और कांग्रेस के पास 6 पार्षद हैं. अगर AAP-कांग्रेस साथ आते तो वोट 18-18 के बराबर होते, लेकिन गठबंधन टूटने से बीजेपी की जीत के रास्ते और स्पष्ट हो गए हैं.
मतदान का नया तरीका: इस बार मेयर का चुनाव हाथ उठाकर किया जा सकता है. इससे पहले वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती थी. हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
