ETV Bharat / state

इस बार बैलेट पेपर से नहीं होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव, सुबह 11 बजे से शुरू होगी वोटिंग, जानें जीत का पूरा समीकरण

चंडीगढ़: 29 जनवरी 2026 को मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे नगर निगम चंडीगढ़ के असेंबली हॉल में होगा. इससे पहले असेंबली हॉल में प्रवेश सुबह 10:45 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा. ये पहला मौका होगा, जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन बैलेट पेपर पर ना करवा कर, हाथ उठा कर करवाए जाएंगे.

चंडीगढ़ नगर निगम की स्थिति: चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं. इसके अलावा लोकसभा सांसद का एक अतिरिक्त वोट होता है. यही एक वोट कई बार सत्ता की दिशा बदल देता है. मौजूदा समीकरणों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन स्पष्ट बहुमत का अभाव इस चुनाव को रोचक बना रहा है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका भी निर्णायक मानी जा रही है.

दोनों तरफ कांटे का मुकाबला: बता दें कि इस समय भाजपा के पास 18 पार्षद हैं. वही आम आदमी पार्टी के पास 11 पार्षद हैं. वहीं कांग्रेस के पास अपने कुल 6 पार्षद हैं. एक सांसद की वोट मिलाकर कुल 7 वोट कांग्रेस के हिस्से आती हैं. इस बार का मुकाबला खड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होते वोट देखी जा रही है. कायदे से और गिनती के तौर पर भाजपा के पास मेयर के पद को हासिल करने के लिए कुल 18 वोट हैं. वहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलजुल कर मेयर इलेक्शन में वोटिंग करती है, तो उन दोनों पार्टियों की मिलकर वोट भी 18 ही होगी. देखना होगा कि चुनाव के दौरान पार्षद किस पार्टी के उम्मीदवार को मेयर की कुर्सी पर बिठाएंगे.

क्रॉस वोटिंग की आशंका: इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मतदान के वक्त कौन किसके साथ खड़ा रहेगा? हाल के दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए, जिनसे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं. गणतंत्र दिवस के एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों की भाजपा नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियां कैमरे में कैद हो गईं. तस्वीरें सामने आते ही सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया. अगर क्रॉस वोटिंग होती है, तो बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है.

डीसी ने अधिकारियों के साथ की बैठक: 29 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इसी को लेकर आज डीसी निशांत कुमार यादव ने नगर निगम चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में चुनाव से पहले की गई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. कानून-व्यवस्था बनाए रखने, मतदान स्थल की व्यवस्था, ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों, सुरक्षा इंतजाम और विभागों के बीच तालमेल को लेकर स्थिति का जायजा लिया गया.