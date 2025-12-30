ETV Bharat / state

चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026: आज होगी आम आदमी पार्टी की हाउस मीटिंग, उम्मीदवार के नाम पर होगा मंथन

Chandigarh Mayor Election 2026: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी की हाउस मीटिंग होगी. उम्मीदवारों के नाम पर मंथन.

Chandigarh Mayor Election 2026
Chandigarh Mayor Election 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 30, 2025 at 9:32 AM IST

चंडीगढ़: जनवरी में चंडीगढ़ मेयर चुनाव प्रस्तावित हैं. जिसे लेकर शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. सभी राजनीतिक दलों ने जोड़-तोड़ की रणनीति बनानी शुरू कर दी है. उम्मीदवारों के नामों को लेकर अंदरखाने मंथन जारी है. चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं.
बताया जा रहा है कि उम्मीदवार चयन में पार्षदों की संख्या, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक अनुभव जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026: कुछ दल नए चेहरों को मौका देने पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि जनता के बीच सकारात्मक संदेश दिया जा सके. मेयर चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक तस्वीर और भी साफ होने की उम्मीद है.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

आम आदमी पार्टी की हाउस मीटिंग: आम आदमी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सनी अहलूवालिया ने बताया कि "मंगलवार को हाउस मीटिंग बुलाई गई है. जहां हम शहरवासियों पर हो रही लूट का मुद्दा उजागर करेंगे. इस समय बीजेपी चंडीगढ़ की जमीनों पर कब्जा करने की योजना बना रही है, जिसके तहत बड़े स्तर पर महंगी जमीनों को सस्ते दाम में भेजा जा रहा है. हाल ही में मनीमाजरा की जमीन को ऑप्शन पर लगाया गया था. जिसे कम दाम पर बेचने की योजना बनाई जा रही है. इस समय हमारा ध्यान शहर वासियों के साथ हो रही नाइंसाफी पर है. इस बार के चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी."

आप नेता का बीजेपी पर आरोप: सनी अहलूवालिया ने कहा "जनवरी महीने में मेयर के चुनाव करवाए जाने हैं, लेकिन भाजपा की ओर से अपनी जोड़-तोड़ की रणनीति शुरू कर दी गई है. पहले भी भाजपा के पार्षद अनिल मसीह की ओर से बड़े स्तर पर आठ वोटों की हेरा फेरी की थी. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इंसाफ हासिल किया गया था. अब फिर से भाजपा की ओर से तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर दी गई है. इसका कमी आज भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ेगी."

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "हमारी पार्टी के सभी सदस्य मेयर चुनाव को गंभीरता से देखते हैं. शहर वासियों ने देखा ही है कि पिछले 8 सालों से भाजपा की ओर से नगर निगम की कार्य प्रणाली को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है. वही इस समय शहर की बुरी हालत है. जिसकी वजह से शहर की रैंकिंग भी नीचे आई है. आज भी कूड़े के ढेर भाजपा काम नहीं कर पाई है. वहीं जिन सड़कों के लिए चंडीगढ़ शहर मशहूर था. आज वो सड़कें जगह-जगह से टूटी हुई हैं. इस बार के चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन इस बार के गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी को खुलकर सामने आना होगा. पहल कदमी करनी होगी."

कांग्रेस अध्यक्ष का आम आदमी पार्टी पर निशाना: आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की है. इसपर उन्होंने कहा "मैं समझता हूं कि ये आम आदमी पार्टी की अपनी कमजोरी है. जिसकी वजह से उनके पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. जिसे लेकर मैंने और सांसद मनीष तिवारी की ओर से आम आदमी पार्टी को इस फेर बदल के बारे में अवगत करवाया था. हमने उन्हें बताया था कि भाजपा के कुछ लोग आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर सेंध लगाए हुए हैं. जिससे ये मालूम होता है कि आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है."

