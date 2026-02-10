ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के मौली जगरा में कब मिलेगा पीने का साफ पानी? , गंदा पानी पीने को लोग मजबूर, बीमारों की बढ़ रही संख्या

बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर: इलाके में गंदे पानी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है. स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि, "कई घरों में अब भी बदबूदार पानी आ रहा है, जिसे पीना तो दूर, रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है. मजबूरी में लोग बोतलबंद पानी खरीद रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है."

लंबे समय से अनसुनी रह गई जनता की आवाज: मौली जगरा के निवासी हरभजन बताते हैं कि " कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को दूषित पानी, ओवरफ्लो सीवरेज और गंदगी की जानकारी दी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला". वहीं, स्थानीय निवासी मान सिंह का कहना है कि "हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने रहे".

चंडीगढ़: शहर की मौली जगरा कॉलोनीवासी इन दिनों गंभीर जल संकट और गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. इलाके में पीने के पानी में सीवरेज की गंदगी मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नलों से आने वाला पानी बदबूदार और मटमैला है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. यह समस्या नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से लोग इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं.

सीवरेज और पानी की व्यवस्था पर सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में सीवरेज लाइनें अक्सर ओवरफ्लो रहती हैं, जिससे पीने के पानी की लाइनें भी प्रभावित होती हैं. समय पर मरम्मत और नियमित जांच न होने की वजह से समस्या और गंभीर होती जा रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर पहले ही इस ओर ध्यान दिया गया होता, तो आज हालात इतने खराब नहीं होते.

पार्षद ने उठाए प्रशासन पर सवाल: मौली जगरां के पार्षद मनोज कुमार ने बताया कि, "वे अपने इलाके की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ हैं. उन्होंने कई बार हाउस मीटिंग और नगर निगम के अधिकारियों के सामने पानी और सीवरेज की समस्या को उठाया है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई. इलाके में पानी की सप्लाई ट्यूबवेल के जरिए होती है, जिनमें से फिलहाल केवल 10 ही काम कर रहे हैं, जबकि तीन बंद पड़े हैं."

मरम्मत के नाम पर बढ़ी लोगों की मजबूरी: पार्षद के अनुसार जो ट्यूबवेल चालू हैं, उनकी भी मरम्मत प्रस्तावित है, जिसके कारण लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि, "शिकायतों के बावजूद अधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं और जनता की परेशानी को गंभीरता से नहीं लेते."

जनता की मांग, तुरंत हो ठोस कार्रवाई: मौली जगरा के निवासियों की मांग है कि पूरे इलाके की पानी की सप्लाई की जांच कराई जाए, सीवरेज लाइनों को तुरंत ठीक किया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो. लोगों का कहना है कि साफ पानी उनका अधिकार है और जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक उनकी आवाज उठती रहेगी.

