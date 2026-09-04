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चंडीगढ़ में जन्माष्टमी की धूम, लड्डू गोपाल के मुकुट-बांसुरी से सजे बाजार, मंदिरों में भव्य तैयारी

जन्माष्टमी की धूम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर चंडीगढ़ में उत्साह चरम पर है. 4 सितंबर को मनाए जाने वाले पर्व से पहले शहर के बाजारों से लेकर मंदिरों तक तैयारियां तेज हो गई हैं. लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए श्रद्धालु बाजारों में पहुंच रहे हैं. वहीं, प्रमुख मंदिर रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाए जा रहे हैं. बाजारों में बढ़ी रौनक: जन्माष्टमी नजदीक आते ही चंडीगढ़ के बाजारों में कृष्ण भक्ति का रंग नजर आने लगा है. गुरुवार सुबह से ही दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी. दुकानों पर अलग-अलग आकार और डिजाइन के बाल गोपाल की मूर्तियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं. श्रद्धालु अपनी पसंद की मूर्ति के साथ उसके लिए वस्त्र, मुकुट और अन्य श्रृंगार सामग्री खरीद रहे हैं. मुकुट से लेकर झूले तक की मांग: लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए बाजारों में साटन, जरी और डिजाइनर कपड़ों की कई वैरायटी उपलब्ध है. इसके साथ ही मोर मुकुट, बांसुरी, माला, कड़े, कुंडल, मोर पंख, छाता, मटकी, इत्र, सिंहासन और पालने की भी मांग बढ़ी है. गाय-बछड़े की छोटी मूर्तियां और अन्य सजावटी सामान भी श्रद्धालुओं की पसंद बने हुए हैं. चंडीगढ़ में जन्माष्टमी की धूम (ETV Bharat) एक ही जगह मिल रहा पूरा श्रृंगार: कई दुकानदारों ने लड्डू गोपाल के लिए पूरा श्रृंगार सेट तैयार किया है. इसमें कपड़ों से लेकर मुकुट, आभूषण और झूले तक शामिल हैं. इससे श्रद्धालुओं को अलग-अलग दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही. पर्व को लेकर दुकानदारों को इस बार भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है. हर साल कुछ नया खरीदने की चाह: बाजार में खरीदारी करने पहुंची एक महिला ग्राहक ने बताया कि, "जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार करने की परंपरा है. इसलिए हर साल उनके लिए कुछ नया खरीदने की कोशिश रहती है. इस बार कपड़े और झूला लेने आई हूं."