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स्मार्ट सिटी में प्यासे ग्राहक और दुकानदार ! 42 डिग्री की तपिश में पानी को तरसे लोग, चंडीगढ़ की बाजारों में नहीं मिल रहा पीने का पानी

चंडीगढ़ के प्रमुख बाजारों में 42 डिग्री की भीषण गर्मी में पीने के पानी की कमी है. इससे बाजार के ग्राहक और दुकानदार परेशान हैं.

Chandigarh markets drinking water shortage
स्मार्ट सिटी में प्यासे खरीदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 11:37 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 12:11 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ में गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और दोपहर के समय घर से बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है. ऐसे में खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचने वाले लोगों को सबसे अधिक जरूरत पीने के पानी की महसूस हो रही है, लेकिन शहर के कई प्रमुख बाजारों में यह बुनियादी सुविधा ही नदारद है.

सेक्टर-17 में पानी के लिए भटक रहे लोग: शहर के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजारों में शामिल सेक्टर-17 में भी लोगों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा. कई लोग मजबूरी में दुकानों और स्टॉलों से बोतलबंद पानी खरीद रहे हैं. बाजार में घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि चंडीगढ़ को हमेशा एक सुव्यवस्थित शहर के रूप में देखा जाता है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था न होना निराशाजनक है.

डीगढ़ की बाजारों में नहीं मिल रहा पीने का पानी (ETV Bharat)

पर्यटकों ने उठाए सवाल: एक पर्यटक ने कहा कि, "हम परिवार के साथ घूमने आए थे, लेकिन बच्चों को पानी पिलाने के लिए काफी देर तक तलाश करनी पड़ी. प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर ठंडे पीने के पानी की सुविधा होना बेहद जरूरी है." वहीं, एक अन्य पर्यटक ने कहा कि, "गर्मी के मौसम में ऐसी सुविधाएं लोगों के लिए राहत का काम कर सकती हैं."

दुकानदार भी झेल रहे दिक्कतें: परेशानी केवल ग्राहकों तक सीमित नहीं है. दुकानदारों का कहना है कि पूरे दिन तेज गर्मी में काम करना मुश्किल हो रहा है. एक दुकानदार ने बताया कि, "ग्राहक अक्सर पानी के बारे में पूछते हैं. कई बार हमें अपनी दुकान से ही उन्हें पानी देना पड़ता है." कुछ मार्केट एसोसिएशनों ने अपने स्तर पर पानी की टंकियां रखवाई हैं, लेकिन यह व्यवस्था पूरे बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही.

वाटर एटीएम की मांग फिर तेज: इस बारे में चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने कहा कि, "बाजारों में वाटर एटीएम लगाने की मांग कई बार नगर निगम के सामने रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है. पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए."

स्मार्ट सिटी परियोजना पर उठे सवाल: स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में कई स्थानों पर वाटर एटीएम लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में अधिकांश बंद पड़े हैं. लोगों का कहना है कि जब शहर भीषण गर्मी का सामना कर रहा है, तब ऐसी सुविधाओं का सुचारू रूप से संचालित होना जरूरी है. बाजारों में आने वाले लोगों की मांग है कि उन्हें खरीदारी के दौरान कम से कम पीने के पानी की चिंता न करनी पड़े.

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Last Updated : June 11, 2026 at 12:11 PM IST

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