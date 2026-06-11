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स्मार्ट सिटी में प्यासे ग्राहक और दुकानदार ! 42 डिग्री की तपिश में पानी को तरसे लोग, चंडीगढ़ की बाजारों में नहीं मिल रहा पीने का पानी

स्मार्ट सिटी में प्यासे खरीदार ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और दोपहर के समय घर से बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है. ऐसे में खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचने वाले लोगों को सबसे अधिक जरूरत पीने के पानी की महसूस हो रही है, लेकिन शहर के कई प्रमुख बाजारों में यह बुनियादी सुविधा ही नदारद है. सेक्टर-17 में पानी के लिए भटक रहे लोग: शहर के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजारों में शामिल सेक्टर-17 में भी लोगों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा. कई लोग मजबूरी में दुकानों और स्टॉलों से बोतलबंद पानी खरीद रहे हैं. बाजार में घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि चंडीगढ़ को हमेशा एक सुव्यवस्थित शहर के रूप में देखा जाता है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था न होना निराशाजनक है. डीगढ़ की बाजारों में नहीं मिल रहा पीने का पानी (ETV Bharat) पर्यटकों ने उठाए सवाल: एक पर्यटक ने कहा कि, "हम परिवार के साथ घूमने आए थे, लेकिन बच्चों को पानी पिलाने के लिए काफी देर तक तलाश करनी पड़ी. प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर ठंडे पीने के पानी की सुविधा होना बेहद जरूरी है." वहीं, एक अन्य पर्यटक ने कहा कि, "गर्मी के मौसम में ऐसी सुविधाएं लोगों के लिए राहत का काम कर सकती हैं."