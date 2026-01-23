ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के मनीमाजरा में बारिश से मकान की छत गिरी, मची अफरा-तफरी, 3 बच्चे हुए घायल

घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती: घायलों की पहचान 12 साल के चन्नी, 14 साल के गौरव और राहुल के रूप में हुई. गौरव और चन्नी भाई हैं, जबकि राहुल पड़ोस में रहता है और हादसे के समय खेलते हुए उनके घर आया हुआ था. स्थानीय लोगों ने बच्चों को तुरंत मलबे से बाहर निकाला और मनीमाजरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया.

चंडीगढ़: मनीमाजरा के गोविंदपुर इलाके में शनिवार को मकान नंबर 1119 की छत अचानक भरभराकर गिर गई. इस दौरान घर के अंदर खेल रहे तीन छोटे बच्चे मलबे की चपेट में आ गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल तीनों बच्चों का इलाज जारी है.

काफी पुराना था मकान: प्राथमिक जांच में सामने आया कि मकान काफी पुरानी था और इसकी मिट्टी की छत लंबे समय से कमजोर थी. पिछले दिनों हुई लगातार बारिश और तेज हवा के कारण छत और अधिक कमजोर हो गई थी. आज सुबह मकान की छत अचानक गिर गई.

मौके पर पहुंचे अधिकारी: घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी विजय सिंह और मनीमाजरा थाना प्रभारी मनिंदर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.पुलिस ने मलबे का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी.

चंडीगढ़ के मनीमाजरा में बारिश से मकान की छत गिरी (ETV Bharat)

सभी घायल बच्चे सेफ: इस बारे में डीएसपी विजय सिंह ने कहा कि, "बारिश से छत गिरी है. कच्ची छत थी. तीन बच्चों को चोट लगी है. तीनों अस्पताल में हैं. हल्की चोट लगी है. उनका इलाज जारी है. अब तक कि मिली जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे सेफ हैं." वहीं, मनीमाजरा थाना प्रभारी मनिंदर सिंह ने कहा कि, "हमें सूचना मिली कि एक घर गिर गया है. जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने पाया कि एक घर का छत गिर गया है. पड़ोस के घर की दीवार हवा के कारण गिरी और छत गिर गया. तीन बच्चे घायल हुए हैं. उनका इलाज जारी है. घायल बच्चों का नाम राहुल, चन्नी और गौरव है. सभी सेफ हैं. हवा के कारण दीवार गिरने से ये हादसा हुआ है."

ये भी पढ़ें:हरियाणा में तहलका मचा रहा मौसम, भारी बारिश ने बढ़ाई कंपकंपी, जानें कब तक रहेंगे प्रदेश में ऐसे हालात, मौसम विभाग ने दी चेतावनी